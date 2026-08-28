Altında kritik gün: Piyasalar Warsh’ın mesajlarına kilitlendi
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4 bin 586 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 7 bin 105 liradan güne başladı. Altında üç haftadır devam eden yükseliş serisi sona ermeye hazırlanırken, piyasaların gözü Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bugün Jackson Hole’da yapacağı konuşmaya çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başladı. Ons altın, perşembe günkü işlemleri yüzde 0,16 yükselişle 4 bin 602 dolardan tamamlamasının ardından cuma günü TSİ 06.00 itibarıyla 4 bin 586 dolar seviyesinde işlem gördü.
Geçen haftayı 4 bin 603 dolardan tamamlayan ons altında bu haftaki değer kaybı yaklaşık yüzde 0,45'e ulaştı. Böylece değerli metalde üç haftadır devam eden yükseliş serisinin sona ermesi bekleniyor.
ABD’de istihdam dirençli Altın fiyatları üzerinde ABD'den gelen ekonomik veriler etkili olmaya devam ediyor. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 208 bin olan piyasa beklentisinin altında kalarak 203 bin olarak gerçekleşti.
İşgücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret eden veri, Fed'in para politikasında sıkı duruşunu sürdürebileceği beklentilerini destekledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Gözler Kevin Warsh’ta
Piyasaların ana gündemini ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün Jackson Hole'da yapacağı konuşma oluşturuyor. TSİ 17.00'de başlaması beklenen konuşmada Warsh'ın enflasyon görünümü, faizlerin seyri ve Fed'in önümüzdeki dönemde atabileceği adımlara ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
Fed, son para politikası toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Warsh toplantının ardından fiyat istikrarı konusundaki kararlılığın sürdüğünü ve enflasyon hedefinde bir yumuşama olmadığını vurgulamıştı. Son toplantıda üç üyenin faiz artışından yana oy kullanması ve tutanaklardaki şahin ton, önümüzdeki dönemde faiz artışı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı şeklinde değerlendiriliyor.
Ons altında kritik seviyeler
Teknik görünümde ons altında 4 bin 580 dolar seviyesi ilk destek olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 668 dolar ilk direnç konumunda bulunuyor. Altının orta ve uzun vadeli seyri açısından önemli göstergelerden biri olan 200 günlük hareketli ortalama ise 4 bin 527 dolar seviyesinde bulunuyor.
28 Ağustos Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.107,08 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.591,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.174,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 45.903,26 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.179,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 115.110,16 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.579,85 dolar