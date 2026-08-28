Altında kritik gün: Piyasalar Warsh’ın mesajlarına kilitlendi

Ons altında kritik seviyeler

Teknik görünümde ons altında 4 bin 580 dolar seviyesi ilk destek olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 668 dolar ilk direnç konumunda bulunuyor. Altının orta ve uzun vadeli seyri açısından önemli göstergelerden biri olan 200 günlük hareketli ortalama ise 4 bin 527 dolar seviyesinde bulunuyor.