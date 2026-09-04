Altında kritik saat 15.30, tek veri fiyatı sert oynatabilir
Altın, perşembe günkü yüzde 2’yi aşan sıçramanın ardından 4 bin 480 dolar çevresinde tutunurken gram fiyatı 6 bin 900 lira bandında. Piyasada şimdi tüm dikkat, Fed beklentisini yeniden şekillendirebilecek ABD istihdam verisine çevrildi.
Altın yeni güne kritik bölgede girdi
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe önceki seansta yaşanan güçlü toparlanmanın ardından başladı. Altının ons fiyatı sabah erken saatlerde 4 bin 480 dolar çevresinde hareket ederken gram altın 6 bin 900 lira bandında kaldı.
Perşembe günkü sert yükseliş, hafta başında oluşan kayıpların önemli bölümünü geri aldı. Ancak fiyatın 4 bin 500 dolar sınırına yaklaşması, bugünkü ABD verisinin önemini daha da artırdı.
Altının ons fiyatı perşembe günü yüzde 2’nin üzerinde yükselerek son günlerin en güçlü toparlanmalarından birini gerçekleştirdi. Doların ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metale yeniden alan açtı.
Böylece hafta başında 4 bin 300 doların altına kadar yaklaşan fiyatlarda kısa sürede yaklaşık 200 dolarlık bir hareket oluştu. Şimdi piyasanın önündeki soru, bu toparlanmanın devam edip etmeyeceği.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi halinde mevcut faiz seviyesinin korunmasını destekleyebileceğini söyledi. Bu mesajın ardından eylül toplantısında faiz artışı bekleyenlerin oranı belirgin biçimde geriledi.
Waller aynı zamanda enflasyonun yeniden hızlanması halinde faiz artışını değerlendirebileceğinin de altını çizdi. Bu nedenle altın fiyatları açısından rahatlama var ancak faiz riski tamamen ortadan kalkmış değil.
ABD istihdam raporu bugün açıklanıyor
ABD’nin ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporu bugün Türkiye saatiyle 15.30’da yayımlanacak. Açıklama aynı anda istihdam artışı, işsizlik oranı ve ücretlerin seyri hakkında üç önemli gösterge sunacak.
Temmuz ayında tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalmıştı. Bu nedenle ağustos rakamının yalnızca yönü değil, önceki ayda görülen zayıflamanın geçici olup olmadığını göstermesi de önemli olacak.
Piyasa tahminleri ağustosta tarım dışı istihdamın yaklaşık 55–58 bin kişi artacağına işaret ediyor. İşsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde kalması bekleniyor.
Bu rakamlardan belirgin bir sapma altın fiyatları üzerinde hızlı hareket yaratabilir. Özellikle istihdam artışının beklentiden çok düşük veya çok yüksek gelmesi Fed'in eylül toplantısına ilişkin fiyatlamayı yeniden değiştirebilir.
Raporda ortalama saatlik kazançların aylık yaklaşık yüzde 0,3 artması bekleniyor. Ücretlerde bundan daha güçlü bir yükseliş görülmesi, ABD’de hizmet enflasyonunun dirençli kalabileceği endişesini güçlendirebilir.
Bu durumda tahvil getirileri ve dolar yeniden yukarı hareket edebilir. Altın fiyatları açısından bu senaryo, güçlü istihdamla birleşmesi halinde daha belirgin satış baskısı yaratabilir.
Tarım dışı istihdamın 55 bin civarındaki beklentinin belirgin altında kalması, Fed'in faiz artırma ihtimalini azaltabilir. İşsizlik oranında yükseliş görülmesi de aynı yöndeki fiyatlamayı güçlendirebilir.
Böyle bir tabloda ABD tahvil getirilerinin ve doların gerilemesi altın fiyatlarını destekleyebilir. İlk önemli sınav ise psikolojik 4 bin 500 dolar bölgesinde yaşanabilir.
İstihdam artışının tahminleri açık biçimde aşması ve ücretlerin de güçlü gelmesi tam tersi bir etki yaratabilir. Piyasa, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yeniden daha güçlü biçimde fiyatlamaya başlayabilir.
Bu durumda dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş altının perşembe günü elde ettiği kazançların bir bölümünü geri vermesine neden olabilir. Özellikle 4 bin 450 doların altındaki hareketler satış baskısının güçlendiğine işaret edebilir.
İstihdamın zayıf, ücretlerin güçlü gelmesi veya bunun tam tersinin yaşanması piyasa için daha karmaşık bir tablo oluşturacak. İlk dakikalarda altın fiyatlarında iki yönlü sert hareket görülmesi bu nedenle şaşırtıcı olmayacak.
Yatırımcıların yalnızca tarım dışı istihdam başlığına değil, işsizlik oranı ve saatlik kazançlara da bakması gerekecek. Önceki aylara yapılabilecek revizyonlar da ilk fiyat hareketinin yönünü değiştirebilir.
Altının asıl rakibi faiz getirisi
Altın faiz getirisi sunmadığı için ABD tahvil getirilerindeki değişim fiyat üzerinde doğrudan etkili oluyor. Fed'in daha yüksek faiz uygulayacağı beklentisi güçlendiğinde tahvillerin cazibesi artarken altın üzerinde baskı oluşabiliyor.
Perşembe günü bunun tersi yaşandı ve tahvil getirilerindeki geri çekilme değerli metali destekledi. Bugünkü istihdam raporu aynı mekanizmayı birkaç dakika içinde yeniden tersine çevirebilir.
4 bin 500 dolar ilk büyük sınav
Teknik görünümde 4 bin 500 dolar bölgesi kısa vadede en yakın psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı hareket oluşması halinde 4 bin 580–4 bin 600 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.
Aşağıda ise 4 bin 470–4 bin 450 dolar aralığı ilk savunma bölgesi olarak izleniyor. Daha sert bir satışta 4 bin 400 dolar ve ardından son düşüşte görülen 4 bin 300 dolar bölgesi önem kazanabilir.
Türkiye'deki yatırımcı açısından yalnızca ons altındaki hareket yeterli değil. Gram altın fiyatları aynı zamanda dolar/TL kurundaki değişimden de etkileniyor.
Bu nedenle ons altında veri sonrası yaşanabilecek düşüşün gram altına aynı oranda yansıması zorunlu değil. Kur tarafındaki yukarı hareket küresel altın fiyatlarındaki kaybın iç piyasaya etkisini sınırlayabilir.
İstihdamdan sonra sıra enflasyona gelecek
İstihdam raporu piyasada güçlü hareket yaratabilecek olsa da Fed'in eylül kararı yalnızca bugünkü rakamlara bağlı olmayacak. Fed üyelerinin son mesajlarında enflasyon görünümünün para politikası açısından belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor.
Bu nedenle zayıf istihdam altına ilk aşamada destek verse bile önümüzdeki hafta açıklanacak fiyat verileri hareketin kalıcılığı açısından daha önemli olabilir.
10 ve 11 Eylül ikinci dalgayı getirebilir
ABD’de ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi 10 Eylül’de, Tüketici Fiyat Endeksi ise 11 Eylül’de açıklanacak. Özellikle tüketici enflasyonunun seyri, 15–16 Eylül’de yapılacak Fed toplantısının hemen öncesindeki en kritik göstergelerden biri olacak.
Enflasyonda belirgin yavaşlama faiz artışı ihtimalini azaltarak altın fiyatlarını destekleyebilir. Beklentileri aşan bir tablo ise bugünkü istihdam verisi zayıf gelse bile yeniden satış baskısı oluşturabilir.
Altın haftanın son işlem gününe güçlü bir toparlanmanın ardından giriyor ancak piyasanın dengesi henüz kesinleşmiş değil. 4 bin 500 doların hemen altında bulunan fiyat için 15.30’daki istihdam raporu kısa vadeli yönü belirleyecek ilk büyük sınav olacak.
Zayıf istihdam, yükselen işsizlik ve sakin ücretler altının lehine bir kombinasyon oluşturabilirken güçlü istihdam ile yüksek ücret artışı ters yönde baskı yaratabilir. Gram altın yatırımcısının ise ons fiyatının yanında dolar/TL hareketini de izlemesi gerekecek.