Altında kritik saat 15.30, tek veri fiyatı sert oynatabilir

İstihdamın zayıf, ücretlerin güçlü gelmesi veya bunun tam tersinin yaşanması piyasa için daha karmaşık bir tablo oluşturacak. İlk dakikalarda altın fiyatlarında iki yönlü sert hareket görülmesi bu nedenle şaşırtıcı olmayacak.

Yatırımcıların yalnızca tarım dışı istihdam başlığına değil, işsizlik oranı ve saatlik kazançlara da bakması gerekecek. Önceki aylara yapılabilecek revizyonlar da ilk fiyat hareketinin yönünü değiştirebilir.