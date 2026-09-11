Altında kritik saat 15.30 — Tek veri yönü değiştirebilir
Altın, dünkü sert satışın ardından Asya işlemlerinde toparlanmaya çalışıyor. Ancak asıl sınav bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi. Beklentiden sapacak küçük bir rakam bile Fed hesabını ve altının yönünü değiştirebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın kayıpların ardından toparlanıyor
Altının ons fiyatı cuma sabahı Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 338 dolar çevresine çıktı. Hareket şimdilik dünkü kayıpların yalnızca bir bölümünün geri alınmasına işaret ederken piyasadaki temkinli bekleyiş sürüyor.
Yatırımcıların asıl odağında gün içindeki fiyat hareketinden çok, birkaç saat sonra açıklanacak ABD enflasyon verisinin faiz beklentilerini hangi yöne taşıyacağı bulunuyor.
Dünkü satışın fitilini üretici fiyatları ateşledi
ABD’de ağustos ayı üretici fiyatları aylık yüzde 0,4 yükselirken yıllık artış yüzde 5,4’e çıktı. Özellikle enerji maliyetlerindeki yükseliş, enflasyon baskısının henüz tamamen ortadan kalkmadığı görüşünü güçlendirdi.
Verinin ardından ABD tahvil faizleri ve dolar yükselirken faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki satış baskısı arttı. Böylece piyasanın bugünkü tüketici enflasyonu öncesindeki hassasiyeti daha da yükseldi.
Asıl veri bugün saat 15.30’da
ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. Veri, yalnızca dolar ve tahvil piyasası açısından değil, önümüzdeki haftaki Fed kararı öncesinde altın için de haftanın en önemli fiyatlama başlıklarından biri olacak.
Beklentiden küçük bir sapmanın bile faiz ihtimallerinde hızlı değişime yol açabilmesi nedeniyle açıklamanın ardından altın fiyatlarında oynaklığın artması bekleniyor.
Ekonomistlerin genel beklentisi tüketici fiyatlarının ağustosta aylık yüzde 0,4 artması yönünde. Yıllık enflasyonun ise temmuzdaki yüzde 3,4 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.
Manşet enflasyonun beklentiyi aşması, enerji maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına beklenenden hızlı yansıdığı şeklinde yorumlanabilir. Daha düşük bir rakam ise faiz artışı beklentilerini yeniden zayıflatabilir.
Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyonda aylık yüzde 0,2 artış bekleniyor. Yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e gerilemesi öngörülüyor.
Fed açısından enerji kaynaklı geçici fiyat hareketlerinden çok enflasyonun ekonominin geneline yayılıp yayılmadığı önem taşıyor. Bu nedenle çekirdek veride oluşabilecek sürpriz, altının ilk tepkisi açısından manşet rakam kadar belirleyici olabilir.
Fed’in bir sonraki para politikası toplantısı 15–16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bugünkü tüketici enflasyonu, karar öncesinde Fed’in göreceği en önemli fiyat göstergelerinden biri olacak.
Güçlü istihdam verileri ve üretici fiyatlarındaki artış zaten faiz cephesindeki beklentileri değiştirmiş durumda. Tüketici fiyatlarından gelecek yeni sinyal bu tabloyu güçlendirebilir ya da yeniden tartışmaya açabilir.
Faiz artışı ihtimali yüzde 70’e yaklaştı
Vadeli piyasalardaki fiyatlamalar Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalinin yüzde 70’e yaklaştığını gösteriyor. Sadece birkaç hafta önce çok daha düşük olan bu olasılığın hızla yükselmesi altındaki son geri çekilmenin ana nedenlerinden biri oldu.
Faizlerin yükselmesi tahvil gibi getirili varlıkların cazibesini artırırken altının taşıma maliyetini göreli olarak yükseltiyor. Bu nedenle faiz artışı ihtimalindeki her değişim altın fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.
Altını baskılayan üçlü güçlendi
Son dönemde altın aynı anda üç ayrı baskıyla karşı karşıya kaldı. Fed’den daha sıkı para politikası beklentisi güçlenirken dolar değer kazandı ve ABD tahvil faizleri yükseldi.
Bu üç hareketin aynı yönde ilerlemesi altın açısından kısa vadede zorlayıcı bir ortam yaratıyor. Bugünkü enflasyon verisi bu üçlü baskının devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir işaret verecek.
Normal koşullarda yükselen faiz beklentileri altın üzerinde daha güçlü satış baskısı yaratabilirdi. Ancak Orta Doğu’daki gerilim ve enerji arzına ilişkin riskler güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.
Bu nedenle altın piyasasında alışılmışın dışında iki yönlü bir fiyatlama oluşuyor. Aynı gelişmeler bir taraftan güvenli liman talebini desteklerken diğer taraftan enflasyonu ve faiz beklentilerini yükselterek altını baskılayabiliyor.
Petrol altın için iki ayrı sonuç yaratıyor
Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması enflasyon endişelerini güçlendirdi. Enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya yeni artışlara gitmesi gündeme gelebilir.
Buna karşılık petrol fiyatındaki yükselişin jeopolitik gerilimden kaynaklanması yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini de destekliyor. Altının son günlerde zaman zaman faiz baskısına direnebilmesinin nedenlerinden biri bu ikili yapı.
UBS kısa vadede baskı bekliyor
UBS, 8 Eylül tarihli değerlendirmesinde altının ağustosun ilk üç haftasında yaklaşık yüzde 15 yükseldikten sonra iki haftada yüzde 5,5 gerilediğine dikkat çekti. Kurum, yükselen reel faizlerin ve güçlü doların kısa vadede altın üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.
UBS ayrıca Fed’in yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini öngörüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda altının kısa vadeli yükselişlerinin daha dalgalı ilerlemesi beklenebilir.
Uzun vadeli altın tezi ise değişmedi
UBS kısa vadeli faiz riskine rağmen merkez bankası alımlarının, kamu borçlarına ilişkin endişelerin ve jeopolitik risklerin altının uzun vadeli rolünü desteklemeyi sürdürdüğü görüşünde.
Kurum ağustos sonunda yayımladığı tahmininde altının ons fiyatı için 12 aylık dönemde 5 bin 400 dolar seviyesini öngörmüştü. Son değerlendirmesinde ise kısa vadeli baskıya rağmen altının stratejik yatırım aracı olma özelliğinin ortadan kalkmadığını vurguladı.
Goldman Sachs yıl sonu için 4 bin 900 dolar bekliyor
Goldman Sachs’ın son yayımlanan altın tahmininde yıl sonu hedefi ons başına 4 bin 900 dolar olarak bulunuyor. Kurumun temel gerekçelerinden biri merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla sürdürdüğü altın alımları.
Goldman Sachs tarafında da kısa vadeli faiz belirsizliği temel risklerden biri olarak görülüyor. Buna rağmen güçlü merkez bankası talebinin altının yeniden tarihi zirvelere yönelmesini sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Ağustos altın için tarihi aylardan biri oldu
Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın ağustosta yüzde 13 değer kazanarak son 25 yılın en güçlü üçüncü aylık performansını gösterdi. Yükselişte yatırım fonlarına girişler, vadeli piyasalardaki pozisyon artışı ve dolar hareketi etkili oldu.
Aynı ay küresel altın fonlarına 18 milyar dolar girerken fonların elindeki altın miktarı 4 bin 189 tonla rekor seviyeye ulaştı. Bu tablo, kısa vadeli faiz baskısına rağmen yatırımcı talebinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Gram altında iki fiyat aynı anda izlenecek
Türkiye’deki yatırımcı açısından bugünkü hareket yalnızca altının ons fiyatına bağlı olmayacak. Gram altın üzerinde aynı anda hem küresel altın fiyatı hem de dolar/TL hareketi etkili olacak.
ABD enflasyonunun beklentiyi aşması ons altını baskılarken doları güçlendirebilir ve böylece gram altındaki kaybı sınırlayabilir. Daha düşük bir enflasyon ise ons altını desteklerken dolar üzerinde ters yönde etki yaratabileceğinden, saat 15.30 sonrasında iki piyasanın birlikte izlenmesi gerekecek.