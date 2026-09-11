Altında kritik saat 15.30 — Tek veri yönü değiştirebilir

Faiz artışı ihtimali yüzde 70’e yaklaştı





Vadeli piyasalardaki fiyatlamalar Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalinin yüzde 70’e yaklaştığını gösteriyor. Sadece birkaç hafta önce çok daha düşük olan bu olasılığın hızla yükselmesi altındaki son geri çekilmenin ana nedenlerinden biri oldu.

Faizlerin yükselmesi tahvil gibi getirili varlıkların cazibesini artırırken altının taşıma maliyetini göreli olarak yükseltiyor. Bu nedenle faiz artışı ihtimalindeki her değişim altın fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.