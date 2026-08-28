Altında kritik saatler başladı: Tek bir mesajla her şey değişebilir

Jeopolitik riskler fiyatları etkiliyor

Altın piyasasında yalnızca faiz beklentileri değil, küresel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da diplomatik ilerleme işaretleri görülmesine karşın, Rusya ile ilgili gerilimlerin yeniden artması petrol fiyatlarının yüksek kalmasına yol açıyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizliği canlı tutuyor.