Altında kritik saatler başladı: Tek bir mesajla her şey değişebilir
Altının ons fiyatı 4 bin 600 dolar civarında yatay seyrederken, yatırımcıların gözü Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşmasına çevrildi. Eylül ayında faizlerin sabit kalması bekleniyor ancak ABD'de yüksek seyreden enflasyon, yıl sonuna doğru faiz artırımı ihtimalini canlı tutuyor. Dolar ve ABD'nin borç yüküne ilişkin endişeler altına destek sağlarken, Rusya kaynaklı gerilimler de piyasadaki belirsizliği artırıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının ons fiyatı cuma günü 4 bin 600 dolar civarında seyrederken, değerli metal haftayı büyük bir değişim yaşamadan kapatmaya hazırlanıyor.
Altın yatırımcılarının gözü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın saat 17.00'da Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada olacak.
Warsh'ın vereceği mesajlar, ABD'de faizlerin ne zaman değişebileceğine dair ipucu vereceği için altın fiyatları açısından önem taşıyor.Warsh'ın vereceği mesajlar, ABD'de faizlerin ne zaman değişebileceğine dair ipucu vereceği için altın fiyatları açısından önem taşıyor.
Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi azaltabiliyor; faizlerin sabit kalması ya da indirim beklentisi ise altına destek sağlayabiliyor.
Eylülde faizlerin sabit kalması bekleniyor
Piyasalar, Fed'in eylül ayında faizleri değiştirmeme ihtimalini yüzde 65 olarak görüyor. Ancak ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi, yıl sonuna kadar faiz artışı yapılabileceği ihtimalini de gündemde tutuyor. Aralık ayına kadar faiz artırımı olasılığı yüzde 70'in üzerinde bulunuyor.
Altın, son dönemde doların değer kaybedebileceği ve ABD'nin artan borç yükünün ekonomide risk yaratabileceği endişelerinden destek alıyor. Yatırımcılar, paranın satın alma gücündeki düşüşe karşı altın gibi varlıklara yöneliyor.
ABD Hazinesinin tahvil geri alım programını genişletmesi de ülkenin borçlarını yönetme kapasitesine ilişkin kaygıları artırırken dolar üzerinde baskı oluşturdu. Doların zayıflaması, altını diğer para birimleriyle alan yatırımcılar için daha cazip hâle getiriyor.
Jeopolitik riskler fiyatları etkiliyor
Altın piyasasında yalnızca faiz beklentileri değil, küresel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da diplomatik ilerleme işaretleri görülmesine karşın, Rusya ile ilgili gerilimlerin yeniden artması petrol fiyatlarının yüksek kalmasına yol açıyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizliği canlı tutuyor.
Altında hangi seviyeler izleniyor?
Teknik değerlendirmelerde altının kısa vadede gerileme riski taşıdığı belirtiliyor. Ons fiyatında 4 bin 511 dolar ve 4 bin 500 dolar seviyeleri ilk destek noktaları olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyelere inmesinin ardından yeniden 4 bin 605 dolara toparlanması ihtimali de bulunuyor.
Ancak satış baskısının sürmesi durumunda ons altının 4 bin 420 dolara doğru gerileyebileceği değerlendiriliyor. Altının yönünde Warsh'ın konuşması ve ABD'den gelecek yeni ekonomik veriler belirleyici olacak.