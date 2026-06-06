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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat!

Altın fiyatları teknik analizde büyük önem taşıyan 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Piyasada satış baskısı artarken uzmanlar, kısa vadede yeni destek seviyelerinin test edilebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor.

Giray Topçular
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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 1

Küresel piyasalarda son ayların en sert düzeltmelerinden birini yaşayan altın, yatırımcıların yakından takip ettiği 200 günlük hareketli ortalama desteğinin altına sarktı. 

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 2

Teknik analistler bu seviyenin kaybedilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, bazı uzmanlar yaşanan geri çekilmeyi uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak görüyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 3

Kitco tarafından yayımlanan analizde, altının yaklaşık iki haftadır 200 günlük hareketli ortalama çevresinde tutunmaya çalıştığı ancak bu desteğin sonunda kırıldığı belirtildi.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 4

Spot altın fiyatı 4.327 dolar seviyelerine kadar gerilerken, haftalık kayıp yüzde 4'ü aştı. Bu hareket, mart ayındaki sert satış dalgasından bu yana görülen en zayıf performanslardan biri olarak öne çıktı.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 5

Teknik analizde 200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli trendin yönünü gösteren en kritik göstergelerden biri kabul ediliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, aşağı yönlü kırılmalar satış baskısının güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 6

Analistler, 4.350 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde altının ilk etapta 4.100 dolar bölgesine doğru geri çekilebileceğini belirtiyor. 

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 7

Daha aşağıda ise psikolojik açıdan önemli görülen 4.000 dolar seviyesi dikkat çekiyor. Teknik görünümde bu bölgeler yeni destek alanları olarak öne çıkıyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 8

Son dönemde ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken doların güç kazanmasına yol açtı. Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında gösteriliyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 9

Wall Street'teki birçok analist kısa vadede temkinli bir görünüm sergilerken, bazı uzmanlar mevcut düşüşün aşırıya kaçtığını düşünüyor. 

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 10

Kitco'nun anketlerine göre profesyonel yatırımcılar arasında kötümserlik artmış olsa da bireysel yatırımcıların önemli bir bölümü altının yeniden toparlanacağı görüşünü koruyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 11

Teknik görünüm zayıflamış olsa da birçok kurum altının uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona ermediğini savunuyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 12

Merkez bankalarının devam eden altın alımları, küresel borç yükündeki artış ve jeopolitik riskler nedeniyle değerli metalin önümüzdeki yıllarda yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceği değerlendiriliyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 13

Analistler, önümüzdeki günlerde özellikle 4.350 dolar ve 4.100 dolar seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat! - Resim: 14

Altının yeniden 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması halinde satış baskısının azalabileceği, aksi durumda düzeltmenin bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor.

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