Altında kritik seviye kırıldı... Yeni destek noktalarına dikkat!
Altın fiyatları teknik analizde büyük önem taşıyan 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Piyasada satış baskısı artarken uzmanlar, kısa vadede yeni destek seviyelerinin test edilebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda son ayların en sert düzeltmelerinden birini yaşayan altın, yatırımcıların yakından takip ettiği 200 günlük hareketli ortalama desteğinin altına sarktı.
Teknik analistler bu seviyenin kaybedilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, bazı uzmanlar yaşanan geri çekilmeyi uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak görüyor.
Kitco tarafından yayımlanan analizde, altının yaklaşık iki haftadır 200 günlük hareketli ortalama çevresinde tutunmaya çalıştığı ancak bu desteğin sonunda kırıldığı belirtildi.
Spot altın fiyatı 4.327 dolar seviyelerine kadar gerilerken, haftalık kayıp yüzde 4'ü aştı. Bu hareket, mart ayındaki sert satış dalgasından bu yana görülen en zayıf performanslardan biri olarak öne çıktı.
Teknik analizde 200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli trendin yönünü gösteren en kritik göstergelerden biri kabul ediliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, aşağı yönlü kırılmalar satış baskısının güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.
Analistler, 4.350 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde altının ilk etapta 4.100 dolar bölgesine doğru geri çekilebileceğini belirtiyor.
Daha aşağıda ise psikolojik açıdan önemli görülen 4.000 dolar seviyesi dikkat çekiyor. Teknik görünümde bu bölgeler yeni destek alanları olarak öne çıkıyor.
Son dönemde ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken doların güç kazanmasına yol açtı. Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında gösteriliyor.
Wall Street'teki birçok analist kısa vadede temkinli bir görünüm sergilerken, bazı uzmanlar mevcut düşüşün aşırıya kaçtığını düşünüyor.
Kitco'nun anketlerine göre profesyonel yatırımcılar arasında kötümserlik artmış olsa da bireysel yatırımcıların önemli bir bölümü altının yeniden toparlanacağı görüşünü koruyor.
Teknik görünüm zayıflamış olsa da birçok kurum altının uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona ermediğini savunuyor.
Merkez bankalarının devam eden altın alımları, küresel borç yükündeki artış ve jeopolitik riskler nedeniyle değerli metalin önümüzdeki yıllarda yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceği değerlendiriliyor.
Analistler, önümüzdeki günlerde özellikle 4.350 dolar ve 4.100 dolar seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Altının yeniden 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması halinde satış baskısının azalabileceği, aksi durumda düzeltmenin bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor.