Altında önemli eşik! Yeni yükseliş için bu rakam bekleniyor
Altın, ocak ayında gördüğü 5 bin 595 dolarlık tarihi zirveden yaşanan sert düşüşün ardından 4 bin dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor. Analistlere göre ons fiyatının 4 bin 250 doları aşması, 4 bin 500 dolara uzanabilecek yeni bir yükselişin kapısını açabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ocak ayı sonunda kaydettiği ons başına 5 bin 595 dolarlık tarihi zirvenin ardından yaşanan sert düşüş sonrası 4 bin dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor.
Teknik görünümde 4 bin dolar önemli destek olarak öne çıkarken 4 bin 250 doların aşılması hâlinde 4 bin 500 dolara doğru yeni bir hareketin başlayabileceği değerlendiriliyor.
Fed'in faiz politikası altını baskıladı
Altının tarihi zirveden geri çekilmesinde, ABD'de enflasyonun kalıcı bir görünüm sergilemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini durdurması etkili oldu.
Son açıklanan verilerde ABD iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi ise Fed'in kısa vadede faiz artırımına gidebileceği endişelerini azalttı. Bu gelişme, ABD Hazine tahvillerinin reel getirilerindeki yükselişi sınırladı.
Reel faizlerin gerilemesi veya yatay kalması, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından göreceli cazibesini artırıyor.
Merkez bankalarının alımları fiyatları destekliyor
BRICS ülkeleri başta olmak üzere merkez bankaları ve diğer resmî kurumların altın alımlarına devam etmesi, spot fiyatların güçlü kalmasını sağlayan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.
Büyük Batılı ekonomilerde kamu bilançolarının genişlemesi, artan borç riskleri ve rezervlerde dolara bağımlılığı azaltmaya yönelik uzun vadeli adımlar da altın talebini destekliyor.
Jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutuyor
Orta Doğu'daki gerilimler, ticaret ve gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ile küresel siyasi gelişmeler, altının güvenli liman primini korumasına yardımcı oluyor.
Yatırımcıların altına yönelik ilgisi 2026'nın ilk çeyreğine göre bir miktar azalsa da devam eden jeopolitik riskler, piyasada güçlü satış pozisyonları oluşturulmasını sınırlandırıyor.
Bankaların altın tahminleri ayrıştı
Fed'in faiz kararları, reel getiriler ve Batı merkezli altın borsa yatırım fonlarındaki (ETF) hareketlere odaklanan bankalar, yıl sonu fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Bu kuruluşlar, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı görüşünde.
JPMorgan ve Wells Fargo gibi rezerv odaklı kuruluşlar ise merkez bankalarının alımları ve dolardan uzaklaşma eğilimi nedeniyle daha iyimser bir tablo çiziyor.
Resmî kurumların altın talebinin Fed kararlarından çok rezerv çeşitlendirme hedeflerine bağlı olması, bu kuruluşların uzun vadeli fiyat beklentilerini yüksek tutmasını sağlıyor.