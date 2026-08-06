Altında rüzgâr tersine döndü: Gözler cuma gününde
Altın fiyatları art arda dördüncü işlem gününde yükselerek son yedi haftanın zirvesini gördü. Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomasi trafiği petrolü ve Fed’in faiz artırma ihtimalini geriletirken gözler kritik ABD verisine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altında dengeler bir kez daha değişti
Haftaya temkinli başlayan altın fiyatları, kısa sürede hızlanan alımlarla son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece altında yükseliş serisi dördüncü işlem gününe taşındı.
Piyasadaki hareketin dikkat çeken tarafı ise yükselişin yeni bir savaş endişesinden değil, Orta Doğu’da anlaşma ihtimalinin güçlenmesinden kaynaklanması oldu.
Güvenli liman denklemi tersine döndü
Jeopolitik gerilimlerin artması normal şartlarda altını destekliyor. Ancak Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla başlayan süreçte petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel enflasyon endişelerini yeniden güçlendirmişti.
Yüksek enflasyon riski, ABD Merkez Bankası’nın faizleri artırabileceği beklentisini öne çıkardı. Faiz getirisi bulunmayan altın da bu nedenle savaşın ilk döneminde güvenli liman talebinden beklenen desteği alamadı.
Beş aylık savaş altını neden düşürdü?
Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki çatışmanın başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 19 geriledi. Enerji maliyetlerindeki sıçrama, yatırımcıların daha yüksek faiz beklentisiyle dolara ve tahvillere yönelmesine neden oldu.
Bu tablo, “Savaş çıkarsa altın mutlaka yükselir” düşüncesinin her koşulda geçerli olmadığını gösterdi. Piyasanın asıl endişesi çatışmanın kendisinden çok, petrol üzerinden oluşabilecek yeni enflasyon dalgasıydı.
Hürmüz haberi bütün hesabı değiştirdi
İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçecek yeni deniz güzergâhının koordinatları üzerinde ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Henüz nihai anlaşma açıklanmasa da gelişme, boğazdaki ticari geçişlerin yeniden başlayabileceği beklentisini güçlendirdi.
Diplomatik ilerleme ihtimali petrol fiyatlarını aşağı çekerken, enerji kaynaklı enflasyon baskısının da hafifleyebileceği düşüncesi öne çıktı.
Altın yedi haftanın zirvesini gördü
Bu gelişmelerle altının ons fiyatı gün içinde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 4 bin 304 doları gördü. Böylece 18 Haziran’dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşıldı.
ABD altın vadeli işlemleri de 4 bin 350 doların üzerine çıktı. Bir önceki seansta şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini gerçekleştiren altın, kazancını yeni güne taşıdı.
Fed ihtimali iki günde sert geriledi
Petrol fiyatlarındaki düşüş, Fed’in eylül ayında faiz artıracağı beklentisini de zayıflattı. Vadeli piyasalarda iki gün önce yüzde 67 düzeyinde bulunan faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 55’e indi.
Faiz beklentisindeki bu hızlı değişim, altın fiyatları açısından önemli bir engeli kaldırdı. Çünkü faizlerin daha az yükseleceği düşüncesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri yeniden cazip hale getiriyor.
Dolar ve tahvil faizleri de destek verdi
Altındaki yükseliş yalnızca Fed beklentisinden kaynaklanmadı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri gerilerken dolar endeksi de baskı altında kaldı.
Doların zayıflaması, başka para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini düşürüyor. Tahvil faizlerinin gerilemesi ise altın tutmanın alternatif maliyetini azaltıyor. Böylece üç ayrı piyasa göstergesi aynı anda altının lehine döndü.
Özel sektör istihdamı hız kesti
ABD’de özel sektör istihdamı temmuz ayında yalnızca 44 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 70 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece özel sektör istihdamında ocak ayından bu yana en zayıf sonuç kaydedildi.
İş gücü piyasasındaki yavaşlama, Fed’in aynı anda hem enflasyon hem de büyüme riskini dikkate almak zorunda kalabileceğini gösterdi. Bu durum, faiz artışı konusunda daha temkinli bir yol izlenebileceği beklentisini destekledi.
Asıl sınav cuma günü
Altın yatırımcılarının gözü şimdi 7 Ağustos Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Rakam, Fed’in eylül toplantısına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.
Beklentilerin altında kalacak bir istihdam artışı, faiz artırma ihtimalini daha da azaltarak altına yeni destek sağlayabilir. Güçlü bir sonuç ise dolar ve tahvil faizlerini yukarı taşıyarak altında kısa süreli kâr satışlarına yol açabilir.
Kritik teknik eşik aşıldı
Altının son yükselişiyle birlikte uzun süredir fiyatları sınırlayan önemli bir teknik direnç geride bırakıldı. Piyasa değerlendirmelerinde yükselişin kalıcı olabilmesi için 4 bin 300 dolar çevresinde günlük kapanışların görülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, düşüş döneminin sona erdiğine ilişkin beklentileri güçlendirebilir. Fiyatın yeniden 4 bin 200 doların altına çekilmesi ise kırılmanın geçici kaldığını gösterebilir.
Yeni hedefte 5 bin dolar ihtimali
Piyasa değerlendirmelerine göre altının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcı olması, toparlanmanın 5 bin dolar bölgesine doğru genişlemesinin önünü açabilir. Bu seviye kesinleşmiş bir fiyat tahmini değil. Böyle bir hareket için petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi, Fed’in faiz artırımından uzaklaşması ve doların güç kazanmaması gerekiyor.
Cuma günü açıklanacak istihdam verisi, bu üç koşulun seyri açısından ilk büyük sınav olacak.
Gram altında hesap değişti
Altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL’nin 47,59 çevresindeki seyri, gram altını 6 bin 570 liranın üzerine taşıdı. Ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesi ve kurun değişmemesi halinde teorik gram fiyatı yaklaşık 6 bin 735 liraya çıkabilir.
Ons fiyatının 5 bin dolara ulaşması halinde ise aynı kur üzerinden hesaplanan teorik değer 7 bin 650 lirayı aşabilir. Bu hesaplamalara banka ve kuyumcu makasları ile fiziki piyasa primleri dahil değil.
Kısa vadede altının yönünü ABD istihdam verisi, orta vadede ise Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişlerin gerçekten başlayıp başlamayacağı belirleyecek.