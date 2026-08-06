Altında rüzgâr tersine döndü: Gözler cuma gününde

Beş aylık savaş altını neden düşürdü?





Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki çatışmanın başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 19 geriledi. Enerji maliyetlerindeki sıçrama, yatırımcıların daha yüksek faiz beklentisiyle dolara ve tahvillere yönelmesine neden oldu.

Bu tablo, “Savaş çıkarsa altın mutlaka yükselir” düşüncesinin her koşulda geçerli olmadığını gösterdi. Piyasanın asıl endişesi çatışmanın kendisinden çok, petrol üzerinden oluşabilecek yeni enflasyon dalgasıydı.