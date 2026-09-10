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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride

Altında güne yükselişle başlayan fiyatlar, ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından sert geriledi. Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle satışlar hızlanırken, ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı.

Damla Kaya
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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 1

Altın fiyatları, doların zayıflamasıyla güne hafif yükselişle başlamasının ardından ABD'de açıklanan ekonomik verilerle yönünü aşağı çevirdi. Ons altındaki gerilemeye gram altın da eşlik etti.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 2

Güne 4 bin 424 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yaklaşık yüzde 1,31 kayıpla 4 bin 366 dolara geriledi. Gram altın ise yüzde 1,4 düşüşle 6 bin 759 liraya indi.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 3

ABD verilerinin ardından satışlar hızlandı

ABD'de aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 0,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 206 binle beklentileri aştı. Verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki düşüş hız kazandı.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 4

Dolar endeksi ve tahvil faizleri yükseldi

Verilerin ardından küresel piyasalarda Dolar Endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Güçlenen dolar ve artan tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini kısa vadede baskılayarak ons fiyatındaki düşüşü doğrudan tetikledi.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 5

Teknik seviyelerde kritik eşik: 4.350 dolar

Analistler, ons altında geri çekilmenin sürmesi durumunda 4 bin 350 dolar seviyesinin ilk kritik destek noktası olarak izlendiğini belirtiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının 4 bin 300 dolar bandına kadar derinleşebileceği ifade ediliyor.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 6

Yönün tekrar yukarı dönmesi ve olası tepki alımlarında ise 4 bin 400 ve 4 bin 425 dolar seviyeleri takip edilecek ilk direnç konumunda bulunuyor.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 7

Yurt içi piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6 bin 781 TL
Çeyrek altın: 11 bin 87 TL
Yarım altın: 22 bin 167 TL
Tam altın: 44 bin 143 TL
Cumhuriyet altını: 44 bin 191 TL

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 8

Piyasaların odağında enflasyon ve Fed var

ABD verileri sonrasında yatırımcıların dikkati, cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi. Enflasyon verisinin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 9

Orta Doğu'daki gelişmeler izleniyor

Ekonomik veri takviminin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler de piyasaların gündeminde yer alıyor. 

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Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride - Resim: 10

ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere saldırdığı yönündeki haberler, jeopolitik riskleri artırdı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ