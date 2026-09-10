Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride

Teknik seviyelerde kritik eşik: 4.350 dolar

Analistler, ons altında geri çekilmenin sürmesi durumunda 4 bin 350 dolar seviyesinin ilk kritik destek noktası olarak izlendiğini belirtiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının 4 bin 300 dolar bandına kadar derinleşebileceği ifade ediliyor.