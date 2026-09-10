Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada gözler bir sonraki veride
Altında güne yükselişle başlayan fiyatlar, ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından sert geriledi. Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle satışlar hızlanırken, ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, doların zayıflamasıyla güne hafif yükselişle başlamasının ardından ABD'de açıklanan ekonomik verilerle yönünü aşağı çevirdi. Ons altındaki gerilemeye gram altın da eşlik etti.
Güne 4 bin 424 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yaklaşık yüzde 1,31 kayıpla 4 bin 366 dolara geriledi. Gram altın ise yüzde 1,4 düşüşle 6 bin 759 liraya indi.
ABD verilerinin ardından satışlar hızlandı
ABD'de aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 0,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 206 binle beklentileri aştı. Verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki düşüş hız kazandı.
Dolar endeksi ve tahvil faizleri yükseldi
Verilerin ardından küresel piyasalarda Dolar Endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Güçlenen dolar ve artan tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini kısa vadede baskılayarak ons fiyatındaki düşüşü doğrudan tetikledi.
Teknik seviyelerde kritik eşik: 4.350 dolar
Analistler, ons altında geri çekilmenin sürmesi durumunda 4 bin 350 dolar seviyesinin ilk kritik destek noktası olarak izlendiğini belirtiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının 4 bin 300 dolar bandına kadar derinleşebileceği ifade ediliyor.
Yönün tekrar yukarı dönmesi ve olası tepki alımlarında ise 4 bin 400 ve 4 bin 425 dolar seviyeleri takip edilecek ilk direnç konumunda bulunuyor.
Yurt içi piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 6 bin 781 TL
Çeyrek altın: 11 bin 87 TL
Yarım altın: 22 bin 167 TL
Tam altın: 44 bin 143 TL
Cumhuriyet altını: 44 bin 191 TL
Piyasaların odağında enflasyon ve Fed var
ABD verileri sonrasında yatırımcıların dikkati, cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi. Enflasyon verisinin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.
Orta Doğu'daki gelişmeler izleniyor
Ekonomik veri takviminin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler de piyasaların gündeminde yer alıyor.
ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere saldırdığı yönündeki haberler, jeopolitik riskleri artırdı.