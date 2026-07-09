Altında rüzgar tersine mi dönüyor? HSBC'den kritik hamle
Altın fiyatları, güvenli liman talebinin zayıflaması ve Fed'e ilişkin beklentilerin yukarı yönlü hareketi sınırlamasıyla baskı altında kalırken, HSBC'den dikkat çeken revizyon geldi. Spot altın 9 Temmuz'da 4.063 dolar seviyesinden işlem görürken, banka 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminlerini aşağı çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, azalan jeopolitik riskler ve Fed'e ilişkin beklentilerin yukarı yönlü hareketi sınırlamasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor. Güvenli liman talebinin zayıfladığı piyasada spot altın, 9 Temmuz'da 4.063 dolar seviyesinden işlem gördü.
Değerli metalde kısa vadeli yön arayışı sürerken HSBC, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
HSBC'den revizyon
HSBC, 2026 yılı için ons başına ortalama altın fiyatı tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara indirdi. Bankanın 2027 yılına ilişkin ortalama altın fiyatı beklentisi ise ons başına 5.000 dolardan 4.925 dolara çekildi.
Banka, altının 2026 yılının kalan bölümünde ons başına 3.800 dolar ile 4.700 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. HSBC'nin yıl sonu altın fiyatı hedefi ise ons başına 4.750 dolar seviyesinde bulunuyor.
Jeopolitik risklerdeki azalma fiyatları baskılıyor
Altındaki son gerilemede, jeopolitik risklerdeki azalma etkili oluyor. ABD ile İran arasında savaşı önlemeye yönelik geçici anlaşma olarak imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın yürürlüğe girmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın ham petrol ihracatına yeniden başlaması, petrol ve enerji arzına yönelik küresel endişeleri hafifletti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, altını enflasyona karşı korunma aracı olarak destekleyen beklentileri de zayıflattı. Buna karşın jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması nedeniyle yatırımcılar mevcut görünümün yeniden bozulup bozulmayacağını izliyor.
Fed politikası altın için belirleyici olacak
Altın piyasasında Fed'in para politikası da ana belirleyiciler arasında yer alıyor. Fed, haziran toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle veriye bağlı yaklaşımını sürdüreceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği mesajını verdi.
Bu görünüm, dolar ve ABD tahvil getirilerinin güçlü kalmasına neden olurken, getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırıyor.
Merkez bankası alımları destek sağlıyor
Kısa vadeli baskılara rağmen altın için uzun vadeli destekleyici unsurların sürdüğü belirtiliyor. Enflasyonun Fed hedefinin üzerinde kalması, yüksek kamu borcu ve para politikasına ilişkin belirsizlik, yatırımcıların savunmacı varlıklara ilgisini canlı tutuyor.
Merkez bankalarının altın talebi de güçlü seyrini koruyor. Çin öncülüğünde birçok gelişen piyasa merkez bankası, rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarına devam ediyor. Spekülatif alımlara kıyasla merkez bankası alımlarının daha istikrarlı olduğu değerlendiriliyor.
Arz tarafında da sıkı görünüm sürüyor. Artan operasyonel maliyetler, düşük tenörlü cevherler ve yeni madenlerin devreye alınmasının uzun zaman alması nedeniyle altın arzının kısa sürede artırılmasının zor olduğu ifade ediliyor.
Teknik görünümde 4.091 dolar kritik direnç
Teknik göstergeler, altının dört saatlik grafikte düşüş yönlü kırılımını teyit etmesinin ardından uzun vadeli alçalan trend çizgisinin altında kaldığını gösteriyor. Değerli metal, daha düşük tepe ve dip seviyeleriyle hareket ederken kısa vadede satıcıların kontrolü sürüyor.
Altında ilk destek 4.024 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.962 dolar civarındaki destek öne çıkarken, bu seviyenin de kırılması durumunda düşüşün 3.903 dolara kadar devam edebileceği belirtiliyor.
Direnç tarafında ise 4.091 dolar ilk kritik eşik olarak izleniyor. Altının kısa vadeli toparlanmasını 4.157 dolar ve ardından 4.222 dolara taşıyabilmesi için bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Yaklaşık 4.257 dolar seviyesindeki 200 periyotluk üssel hareketli ortalama ise toparlanmayı sınırlayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.