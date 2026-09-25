Altında satış baskısı arttı: Gözler şimdi bu iki seviyede
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüş baskısıyla girerken ons altın 4.270 dolar çevresinde, gram altın ise 6.725 TL yakınında seyrediyor. Güçlü dolar, yüksek tahvil faizi ve Fed beklentisi kısa vadeli yönü belirliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altında haftalık tablo bozuldu
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde baskı altında kalmayı sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 25 Eylül sabah saatlerinde 4.270 dolar çevresinde işlem görürken haftalık kayıp yüzde 2’nin üzerine çıktı. Güvenli liman talebi tamamen kaybolmuş değil ancak piyasada şu anda altının önüne geçen üç ana başlık var: güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisi. Bu nedenle kısa vadede altın fiyatları için yön arayışı daha da sertleşmiş görünüyor.
Ons altın 4.300 doların altında kaldı
Hafta içinde 4.380 doların üzerini gören ons altın, bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve yeniden 4.300 doların altına geriledi. Fiyatın 4.270 dolar çevresinde dengelenmeye çalışması, piyasada alıcıların tamamen çekilmediğini gösterse de satış baskısının hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kısa vadeli işlemlerde 4.300 doların altında kalınması, yukarı yönlü toparlanmanın şimdilik sınırlı kaldığına işaret ediyor. Bu görünüm, yatırımcının yeni bir yön sinyali aradığını gösteriyor.
Gram altında kur desteği sürüyor
Türkiye’de gram altın fiyatı sabah saatlerinde 6.725,88 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altında düşüş yaşansa da dolar/TL tarafındaki yüksek seyir gram altındaki geri çekilmeyi sınırlıyor. Bu nedenle yurt içindeki yatırımcı için yalnızca ons altının hareketi değil, kurun yönü de büyük önem taşıyor. Ons altın baskı altında kalsa bile içeride gram fiyatının daha dirençli kalabilmesi, iç piyasada fiyatlamayı küresel gelişmelerden bir ölçüde ayırabiliyor.
Fed beklentisi altını zorluyor
Altın fiyatları üzerinde en belirgin baskı unsurlarından biri Fed’in faiz görünümü. Piyasalarda son günlerde ek faiz artışı beklentisi yeniden güç kazanmış durumda. Faizlerin yüksek kalması ya da yeniden artırılması ihtimali, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor. Yatırımcılar bu nedenle güvenli liman alımı ile yüksek faiz gerçeği arasında kalıyor. Fed’den gelecek yeni mesajlar, altının kısa vadeli yönünde belirleyici olmaya devam edecek.
Güçlü dolar altının önünü kesiyor
Doların küresel ölçekte değer kazanması, altın üzerinde ikinci büyük baskı başlığı olarak öne çıkıyor. Çünkü altın dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar güçlendikçe diğer para birimleriyle alım yapan yatırımcı açısından altın daha pahalı hale geliyor. Bu da talebi sınırlayabiliyor. Son günlerde dolar endeksindeki güçlü görünüm, altının yükseliş denemelerinin zayıf kalmasına yol açtı. Bu tablo değişmeden ons altında hızlı ve kalıcı bir toparlanma zor görünüyor.
Tahvil faizindeki yükseliş dengeleri değiştiriyor
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altın için önemli bir baskı yaratıyor. Özellikle 10 yıllık tahvil faizinin yüksek seyrini koruması, yatırımcıya risksiz kabul edilen alternatif bir getiri sunuyor. Böylece altının fırsat maliyeti artıyor. Yani yatırımcı bir yanda güvenli liman özelliği taşıyan altını, diğer yanda daha yüksek getiri sunan tahvil piyasasını karşılaştırıyor. Son dönemde tahvil faizleri lehine oluşan bu denge, altının yukarı yönlü hareket alanını daraltmış durumda.
Petrol fiyatı bu kez destek olmadı
Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın genelde destek bulur. Ancak bu kez petrol fiyatlarındaki yükseliş, altına doğrudan destek vermek yerine enflasyon endişesini büyüttü. Enerji fiyatlarının yükselmesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini besliyor. Yani petrolün yükselmesi güvenli liman talebi yaratırken aynı zamanda Fed baskısını da artırıyor. Piyasa şu aşamada ikinci etkiyi daha güçlü fiyatlıyor. Bu nedenle petrol kaynaklı gerilim altın için net bir yukarı hikâye oluşturamıyor.
4.240 dolar desteği öne çıkıyor
Kısa vadede teknik görünümde en dikkat çeken seviye 4.240 dolar desteği. Ons altın bu seviyenin üzerinde kalabildiği sürece tepki alımı ihtimali masada kalacak. Ancak 4.240 doların altına sarkılması halinde satış baskısının hızlanması ve aşağı yönlü hareketin derinleşmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle piyasanın ilk izleyeceği kritik eşik bu bölge olacak. Kısa vadeli yatırımcı açısından destek seviyesinin korunup korunamayacağı yön tayini için büyük önem taşıyor.
Yukarıda 4.310 ve 4.360 dolar izlenecek
Olası toparlanma denemelerinde ise 4.310 dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4.360 dolar bandı ikinci önemli eşik olacak. Piyasa bu bölgelere doğru bir hareket görürse, satış baskısının zayıflayıp zayıflamadığı daha net anlaşılabilir. Ancak mevcut görünüm, yukarı hareketlerin şimdilik temkinli kalabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca düşüşü değil, olası tepki yükselişlerinde hangi seviyelerde yeniden satışla karşılaşılacağını da dikkatle izliyor.
Altın yatırımcısı şimdi neyi izleyecek?
Bundan sonraki süreçte altın yatırımcısının gözü üç başlıkta olacak: Fed’den gelecek yeni mesajlar, ABD tahvil faizlerinin seyri ve doların yönü. Bunlara ek olarak petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini ne kadar etkilediği de yakından izlenecek. Türkiye’de gram altın tarafında ise hem ons fiyatı hem de kur hareketi birlikte belirleyici olacak. Kısa vadede oynaklık yüksek kalabilir. Bu nedenle altın fiyatları açısından hem 4.240 dolar desteği hem de 4.310 dolar direnci piyasanın ana referans noktaları haline gelmiş durumda.