Altında satış baskısı arttı: Gözler şimdi bu iki seviyede

Altın yatırımcısı şimdi neyi izleyecek?





Bundan sonraki süreçte altın yatırımcısının gözü üç başlıkta olacak: Fed’den gelecek yeni mesajlar, ABD tahvil faizlerinin seyri ve doların yönü. Bunlara ek olarak petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini ne kadar etkilediği de yakından izlenecek. Türkiye’de gram altın tarafında ise hem ons fiyatı hem de kur hareketi birlikte belirleyici olacak. Kısa vadede oynaklık yüksek kalabilir. Bu nedenle altın fiyatları açısından hem 4.240 dolar desteği hem de 4.310 dolar direnci piyasanın ana referans noktaları haline gelmiş durumda.