Altında satış baskısına karşı rekor alım: Sırada ne var?

Dünya Altın Konseyi, İngiltere’deki olağanüstü talebin tek bir nedenle açıklanamadığını vurguluyor. Ancak temmuzdan itibaren altın fonlarına gerçekleşen fazladan girişlerle İngiltere tahvillerindeki vade primi arasında daha belirgin bir ilişki oluştuğuna dikkat çekiliyor.

Yükselen borçlanma maliyetleri, enflasyon belirsizliği ve kamu maliyesine ilişkin endişeler yatırımcıların tahvil faizindeki artışı yalnızca daha yüksek getiri olarak değil, aynı zamanda daha yüksek mali riskin işareti olarak görmesine yol açıyor olabilir.