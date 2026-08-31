Altında satış dalgası büyüdü: Haftalık kazancın tamamını sildi
Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz mesajlarının ardından altında başlayan sert düşüş yeni haftaya taşındı. Cuma günü yüzde 3’ten fazla değer kaybeden ons altın, sabah saatlerinde kayıplarını derinleştirerek haftalık kazançların hepsini kaybetti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatlarında cuma günü başlayan sert satış haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyona ilişkin şahin açıklamalarının faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle ons altın sabah saatlerinde 4 bin 420 doların altına geriledi.
Ons altın, pazartesi günü saat 07.12 itibarıyla yüzde 0,81 düşüşle 4 bin 418,72 dolardan işlem gördü. Değerli metal, cuma günü de yüzde 3,2 değer kaybederek haziran ayının başından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşamıştı.
Faiz artışı ihtimali altını baskılıyor
Altındaki satışların hızlanmasında Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için daha fazla adım atılması gerektiği yönündeki açıklamaları etkili oldu.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 57 olarak fiyatlıyor. Faiz beklentilerinin yukarı yönlü değişmesi, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altına olan talebi zayıflattı.
Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, yatırımcıların devlet tahvilleri gibi faiz getirili varlıklara yönelmesine neden oluyor. Warsh’ın açıklamalarının ardından güçlenen dolar da diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hâle getirerek satış baskısını artırdı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu
Orta Doğu’da çatışmaların şiddetlenebileceğine ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol 89,38 dolar, ABD tipi ham petrol ise 84,50 dolar civarına yükseldi.
Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu canlı tutabileceği ve Fed’in sıkı para politikasını destekleyebileceği değerlendiriliyor. Bu görünüm, kısa vadede altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.
ANZ analistleri de son geri çekilmede faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi ve yatırımcı talebinin azalmasının etkili olduğunu belirtti. Analistler, mali dengelere ve para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygılar nedeniyle altındaki düşüşün yine de sınırlı kalabileceği görüşünde.
Aylık kazancının bir bölümünü geri verdi
Son iki işlem günündeki sert kayıplara rağmen altın, ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Değerli metal böylece ocak ayından bu yana en güçlü aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.
Ons altın, haziran sonunda gördüğü 3 bin 942 dolar civarındaki seviyelerden merkez bankaları ve yatırımcı talebinin desteğiyle güçlü biçimde toparlanmıştı. ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil alımlarını artırması, tahvil getirilerinin gerilemesi ve dolardaki zayıflama da yükselişi desteklemişti.
Piyasaların bundan sonraki yönünde ABD’de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri belirleyici olacak. Güçlü veriler eylül ayında faiz artışı beklentisini destekleyerek altındaki baskıyı artırabilir. Zayıf veriler ise faiz beklentilerinin gerilemesine ve değerli metalde yeniden alımların başlamasına neden olabilir.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada gram altın 6 bin 862,39 liradan alınırken 6 bin 863,39 liradan satılıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 192 lira, yarım altının 22 bin 377 lira, tam altının 44 bin 642,68 lira olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını 44 bin 585 liradan, reşat altını ise 44 bin 617,95 liradan satılıyor.