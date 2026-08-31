Altında satış dalgası büyüdü: Haftalık kazancın tamamını sildi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada gram altın 6 bin 862,39 liradan alınırken 6 bin 863,39 liradan satılıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 192 lira, yarım altının 22 bin 377 lira, tam altının 44 bin 642,68 lira olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını 44 bin 585 liradan, reşat altını ise 44 bin 617,95 liradan satılıyor.