Altında satış dalgası sonrası yeni eşik
Altın fiyatları sert satışların ardından yön arıyor. Piyasaların gözü ABD ile İran arasındaki temaslara çevrilirken, bugün gelecek olası bir açıklama değerli metalde dengeleri değiştirebilir. Yatırımcılar altın daha düşecek mi yoksa yükselecek mi merak ederken, analistler teknik görünümde iki kritik seviyeye dikkat çekiyor.
Dün günü 4 bin 115 dolardan kapatan ons altın bugün yüzde 1'e yakın yükselişle 4 bin 154 dolara çıktı. Önceki kapanışını 6 bin 480 TL'den yapan gram altın ise 6 bin 545 TL seviyesinde işlem görüyor.
ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesiyle altında son 2 ayın en düşük seviyeleri test edilirken, sarı metal güne toparlanarak başladı. Piyasada şimdi satışların devam edip etmeyeceği takip ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın önce İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini reddetmesi ve İran'a yönelik bombardımanın sürebileceğini söylemesi satışları hızlandırsa da ABD ve İranlı müzakerecilerin arabulucular üzerinden görüşmeler yürüttüğünü doğrulaması satışları frenledi.
İran bugün yanıt bekliyor
Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin önerisine ABD'den bugün resmi bir cevap beklenirken, piyasaların gözü yeniden Washington-Tahran hattından gelecek haberlere çevrildi.
Altında iki senaryo öne çıkıyor
Görüşmelerde ilerleme sağlanması, faiz beklentileri üzerinden altına destek verebilir. Sürecin olumsuz sonuçlanması halinde ise değerli metal üzerindeki satış baskısının sürmesi bekleniyor.
İlk kritik seviye: 3.885 dolar
Teknik görünümde aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 3.885 dolar öne çıkıyor. Bu bölgede önemli bir yükseliş trend çizgisinin de bulunması seviyeyi kritik hale getiriyor.
Bu seviye kırılırsa ne olacak?
Altının 3.885 doların üzerinde tutunması, alıcıların yeniden devreye girmesinin önünü açabilir. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması halinde satışların derinleşmesi ve 3.500 doların gündeme gelmesi bekleniyor.
Yukarıda hedef 4.500 dolar
Altının mevcut düşüş trendini yukarı kırması halinde ise 4.500 dolar bir sonraki önemli seviye olarak izlenecek.
Piyasalar ayrıca bu hafta ABD'den gelecek istihdam ve enflasyon verilerini takip edecek. Ancak kısa vadede altının ana gündemi ABD-İran hattından gelecek gelişmeler olacak.