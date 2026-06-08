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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı

Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam verileri ve faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya kayıpla başladı. Orta Doğu’da yeniden yükselen gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış ise enflasyon endişelerini artırarak piyasalardaki belirsizliği derinleştirdi.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 1

Küresel piyasalarda altın yatırımcıları yeni haftaya satış baskısıyla girdi. ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, Fed’in faiz indirimlerine ara vermekle kalmayıp yeniden faiz artırabileceği beklentisini gündeme taşırken, bu durum değerli metal üzerinde baskı yarattı.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 2

Spot altın fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 4.313 dolar seviyesine indi. Geçtiğimiz cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden altın, mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeleri test etti.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 3

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,7 düşüşle 4.336 dolar seviyesine geriledi. Analistler, yatırımcıların Fed politikalarına ilişkin beklentilerini yeniden fiyatladığını belirtiyor.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 4

Piyasa uzmanlarına göre altındaki düşüşün temel nedeni, yatırımcıların Fed’in faiz artırımı ihtimalini daha güçlü şekilde fiyatlamaya başlaması. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamlarında yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 5

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri son iki haftanın en yüksek seviyelerine çıktı. Tahvil getirilerindeki yükseliş, yatırımcıların altın yerine faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine neden oluyor.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 6

ABD ekonomisi mayıs ayında üst üste üçüncü kez güçlü istihdam artışı kaydetti. İş gücü piyasasındaki bu toparlanma, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdi.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 7

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, yıl sonuna kadar Fed’den yeni bir faiz artırımı gelme ihtimalini yüzde 72 olarak görüyor. Bu beklenti, altın piyasasında satış baskısının devam etmesine yol açıyor.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 8

Öte yandan Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail’in İran’daki bazı askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklaması, enerji piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları varil başına 3 doların üzerinde yükseldi.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 9

Petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon görünümünü olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki yükselişin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceğini belirtiyor.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 10

Piyasalarda şimdi tüm dikkat ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda vereceği kararlara çevrildi.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 11

Analistler, Fed’in faiz artırımı sinyali vermesi halinde altın fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini, ancak jeopolitik risklerin devam etmesinin değerli metale destek sağlamayı sürdürebileceğini ifade ediyor.

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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 12
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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 13
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Altında sert düşüş! Fed faiz artırabilir endişesi piyasaları sarstı - Resim: 14
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