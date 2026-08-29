Altında sert düşüş: Son mesaj dengeleri değiştirdi

İç piyasada da altın fiyatları geriledi

İç piyasada gram altının satış fiyatı yüzde 3,01 düşüşle 6 bin 908,74 liraya geriledi. 22 ayar bileziğin gramı 6 bin 290,74 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 899 liradan, yarım altın 22 bin 532 liradan ve çeyrek altın 11 bin 269 liradan satıldı. Kilogram altının satış fiyatı 142 bin 509 dolar olurken euro cinsinden kilogram altın 125 bin 836 euro seviyesinde kaydedildi.