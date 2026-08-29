Altında sert düşüş: Son mesaj dengeleri değiştirdi
Altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da verdiği şahin mesajların ardından sert geriledi. Konuşma sonrası eylül ayına ilişkin faiz beklentileri değişirken dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yüzde 3’ü aşan kayıp yaşadı. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki ilk konuşmasının şahin bulunması, doların güçlenmesine ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesine neden oldu.
Spot altın yüzde 3,2 düşerek ons başına 4 bin 456,20 dolara geriledi. Altın vadeli işlemleri de yüzde 3,4 kayıpla 4 bin 506,66 dolardan işlem gördü. Spot altının haftalık kaybı yüzde 3,2’ye, vadeli işlemlerdeki düşüş ise yüzde 3,8’e ulaştı.
Faiz artırımı ihtimali yükseldi
Warsh, konuşmasında ABD’de enflasyonun temel eğilimlerinde “anlamlı bir iyileşme” yaşanmadığını söyledi. Fed’in fiyat istikrarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Warsh, “İş gücü piyasasının tam istihdamla uyumlu olduğuna inanıyorum. Ancak fiyat istikrarı tarafında rakamlar daha kaygı verici” dedi.
Açıklamalar piyasalarda eylül ayında faiz artırımı yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. CME FedWatch aracına göre Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali, bir günde yaklaşık yüzde 35’ten yüzde 57’nin üzerine yükseldi.
Dolar ve tahvil getirileri altını baskıladı
Warsh’ın konuşmasının ardından dolar değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvil faizi 5,3 baz puan artışla yüzde 4,725’e, 2 yıllık tahvil faizi ise 12 baz puan yükselişle yüzde 4,352’ye çıktı.
Doların haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 güçlenmesi de altındaki satışları hızlandırdı. Faizlerin ve tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcısına düzenli getiri sağlamayan altının alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.
ABD’nin borcu piyasaların odağında
Altın, önceki hafta ABD kamu borcunun 40 trilyon doları aşması ve tahvil piyasasında yaşanan sert satışlarla güçlü yükselmişti. Kamu maliyesine yönelik kaygılar, yatırımcıların itibari para birimlerinden altın ve kripto para gibi varlıklara yönelmesini sağlamıştı.
Ancak Fed’den gelen son mesajlarla para politikasında sıkılaşma ihtimalinin yeniden gündeme girmesi, altındaki yükselişin yerini sert bir düşüşe bırakmasına neden oldu.
İç piyasada da altın fiyatları geriledi
İç piyasada gram altının satış fiyatı yüzde 3,01 düşüşle 6 bin 908,74 liraya geriledi. 22 ayar bileziğin gramı 6 bin 290,74 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 899 liradan, yarım altın 22 bin 532 liradan ve çeyrek altın 11 bin 269 liradan satıldı. Kilogram altının satış fiyatı 142 bin 509 dolar olurken euro cinsinden kilogram altın 125 bin 836 euro seviyesinde kaydedildi.