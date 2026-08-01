Altında sessizlik bozulmak üzere, grafikte büyük hareket sinyali

Gram altın da geri çekildi





Ons altındaki sert düşüş Türkiye piyasasında gram ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın hafta sonuna girilirken veri sağlayıcısına göre değişmekle birlikte 6 bin 100–6 bin 180 lira aralığına çekildi.

Çeyrek altının satış fiyatı ise yaklaşık 10 bin 100 lira çevresinde oluştu. Gram altında ons fiyatının yanında dolar kurunun seyri de belirleyici olacak. Bu nedenle ons altındaki her düşüş, kurdaki hareketin büyüklüğüne göre iç piyasaya aynı oranda yansımayabilir.