Altında tahminler değişti! Bankacılık devleri peş peşe açıkladı: Çöküş mü geliyor, yeni rekor mu?
Altın fiyatlarında görülen tarihi zirvelerden sonra cuma günü yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Trump'ın Fed hamlesiyle hızlanan düşüş sonrası bankacılık devlerinden altın yatırımcısı için kritik mesajlar geldi. 'Altın yükselecek mi yoksa altın fiyatları daha da düşecek mi' sorusuna cevap veren bankalar, altın almak için fırsat kollayan yatırımcı için de kritik fırsata işaret etti.
Rekor rallide tarihi zirveleri gören altın fiyatları son 3 günde sert düşüş yaşadı. ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimali, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve kar satışları fiyatlarda dalgalanmaya yol açarken satış baskısını da artırdı.
Ancak 30 Ocak'taki sert düşüşün tetikleyicisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed başkanlığına aday göstermesi oldu. Bu gelişme doların güçlenmesine yol açarken, yatırımcılar da altın fiyatlarının uzun süredir hızlı yükseldiğini ve bir düzeltmenin kaçınılmaz hale geldiğini gördü.
Bu gelişmelerle cuma günü ons altın yüzde 10'u aşan kayıpla 4 bin 849 dolara gerilerken haftanın ilk işlem gününde 4 bin 405 dolara geriledi. Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın 6 bin 177 liraya, çeyrek altın 11 bin 383 liraya, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liraya geriledi.
Altındaki bu sert düşüş, yatırımcıları endişelendirse de bankacılık devlerinden kritik mesajlar geldi.
Deutsche Bank altın tahminini korudu
Deutsche Bank, altında son dönemdeki düşüş kalıcı bir değişime işaret etmediğini belirterek altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselmeye devam edeceğini öngördü.
Banka notunda piyasa koşullarının, fiyatlarda kalıcı bir tersine dönüş için uygun görünmediği belirtildi. Çin'in 'değerli metallere yapılan yatırım akışının önde gelen itici gücü' olduğuna dair işaretler olduğu ifade edildi.
UBS'ten altın için yukarı yönlü tahmin
UBS de fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen Dünya Altın Konseyi'nin güçlü talep verilerine işaret ederek altın beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Banka, kısa vadede altının 4 bin 500 - 4 bin 800 dolar bandında dengeleneceğini, yıl ortasına doğru ise 6 bin 200 dolara yükseleceğini öngördü.
Son düşüşler yatırımcılar için fırsat
Raporda, merkez bankalarının güçlü alımları, artan ETF girişleri ve külçe ile madeni para talebinin altını desteklediği vurgulandı. UBS, altını küresel portföylerinde cazip bulmaya devam ettiklerini ve son düşüşlerin, yüksek oynaklıktan faydalanmak isteyen yatırımcılar için fırsat sunduğunu belirtti.
JP Morgan'dan net tahmin
Bankacılık devi JPMorgan da altındaki geri çekilmeye rağmen, merkez bankalarının alımlarına ve yatırımcı talebine işaret ederek altın fiyatlarında yükseliş beklentisini korudu.
Banka, ons altının yıl sonuna kadar 6 bin 300 dolara çıkacağını öngörürken, bu düşüşün görünümü bozmadığını belirtti.
JPMorgan, rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğine işaret ederek, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının yaklaşık 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, reel varlıkların finansal varlıklara kıyasla öne çıktığı mevcut ortamda altının yapısal olarak desteklenmeye devam ettiğini ifade etti.