Bu gelişmelerle cuma günü ons altın yüzde 10'u aşan kayıpla 4 bin 849 dolara gerilerken haftanın ilk işlem gününde 4 bin 405 dolara geriledi. Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın 6 bin 177 liraya, çeyrek altın 11 bin 383 liraya, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liraya geriledi.