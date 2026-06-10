Altında tahminler sil baştan! Dev bankalar iki ayrı senaryo açıkladı
Geçtiğimiz yıl rekor yükseliş kaydeden altın fiyatları bu yıl yatırımcısına hayal kırıklığı yaşattı. Altındaki yükseliş ivmesinin devam edeceğini uman yatırımcılara karşılık altın son dönemlerin en sert düşüşüne hazırlanıyor. Pek çok kişi için güvenli liman kabul edilen altın yerini daha kazançlı yatırım araçlarına bırakırken, özellikle altın borcu olanlar ve altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki revizyonlara odaklandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bankacılık devi JP Morgan ve Citi'den de altın fiyatlarına ilişkin kritik değerlendirmeler geldi.
Yılın ilk yarısındaki zayıf performansa işaret ederek 2026 ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize eden JP Morgan, uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Bu doğrultuda banka 2026 ons altın fiyatı beklentisini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü.
Bankanın yıl sonu için öngördüğü altın tahminini 6 bin 300 dolardan 6 bin dolara revize ederken, 2027 son çeyreğine ilişkin beklentisini de 6 bin 550 dolardan 6 bin 263 dolara çekti.
Yeni rekor uzak değil
Tahminlerdeki bu düşüşe karşılık, beklentiler altında yeni bir rekora da işaret ediyor. JP Morgan yılın ikinci yarısında altına yönelik talebin yeniden ivme kazanacağını, bu toparlanmanın da altın fiyatlarında güçlü yükselişi destekleyebileceğini belirtiyor.
Citi de beklentileri düşürdü
ABD merkezli yatırım bankası Citi ise jeopolitik risklerin azalması ve talebin zayıflaması halinde altın fiyatlarının yüzde 20 düşeceği uyarısında bulundu. Citi, önümüzdeki 3 aylık dönem için ons altın tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin dolara çekti.
Bankanın raporunda, altının Eylül 2023'ten bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yaptığına dikkat çekildi. Citi, bu gelişmenin teknik görünüm açısından olumsuz bir sinyal oluşturduğunu belirtti.
En kötü senaryo 4 bin doların altına işaret ediyor
Mevcut altın fiyatlarının korunabilmesi için fiziki altın alımlarının yaklaşık 900 milyar dolar seviyesinde kalması gerektiğini belirten banka, buna karşılık talebin yıllık 250-400 milyar dolar bandında olduğunu hatırlattı.
Talepte yaşanacak düşüşün altın fiyatlarını yaklaşık 9-10 ay önce görülen seviyelere çekebileceğini belirten Citi'nin hesaplamalarına göre bu durumda ons altın fiyatı 3 bin 500 dolar civarına kadar gerileyebilir.
Öte yandan Yardeni Research'ün kurucusu piyasa stratejisti Ed Yardeni de altın fiyatlarının yeniden yükselmeden önce 4 bin dolara kadar gerileyebileceğini öngördü.
Buna rağmen altına ilişkin iyimser görüşünü koruyan Yardeni, savaşın sona ermesiyle birlikte altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 5 bin 500 dolara, on yılın sonuna kadar ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Wells Fargo Yatırım Enstitüsü de 2026 sonu için altın fiyatı hedefini 6 bin 300 dolara yükseltirken, Bank of America'nın altın için 12 aylık hedef fiyatı ons başına 6 bin dolar olarak açıkladı.
UBS'in 2026 altın fiyatı tahmini 5 bin 600 dolar olurken, Goldman Sachs'ın 2026 yıl sonu için altın fiyat hedefi ons başına 5 bin 400 dolar oldu.