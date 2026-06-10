Altında tahminler sil baştan! Dev bankalar iki ayrı senaryo açıkladı

En kötü senaryo 4 bin doların altına işaret ediyor

Mevcut altın fiyatlarının korunabilmesi için fiziki altın alımlarının yaklaşık 900 milyar dolar seviyesinde kalması gerektiğini belirten banka, buna karşılık talebin yıllık 250-400 milyar dolar bandında olduğunu hatırlattı.