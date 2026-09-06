Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor
Altın, küresel rezervlerde ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak tarihi bir eşiği aştı. Merkez bankaları alımları sürdürürken yaşanan bu değişim, altın fiyatlarının geleceği açısından da önemli bir sinyal veriyor. Fed ise tablonun göründüğünden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Peki rezervlerde değişen denge altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Altın piyasasında son yıllarda yaşanan güçlü yükselişin arkasındaki en önemli desteklerden biri olan merkez bankası talebi, küresel rezervlerde dikkat çekici bir değişime yol açtı.
Altın rezervi ABD tahvillerini solladı
2025 yılı sonunda merkez bankalarının elindeki altın rezervlerinin değeri 4 trilyon dolara ulaşarak yabancı resmi kurumların tuttuğu 3,9 trilyon dolarlık ABD Hazine tahvillerini geride bıraktı.
Bu değişim, altının küresel rezervlerdeki ağırlığının arttığını gösterirken yatırımcı bunun altın fiyatlarına nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı.
Merkez bankalarının altın talebi devam eder mi?
Altın fiyatları açısından en önemli gösterge merkez bankalarının hareketleri oalcak. Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre merkez bankaları son dört yılda yılda ortalama 1.000 ton altın satın aldı. Bu da önceki 10 yıldaki ortalama alım hızının iki katına denk geliyor.
Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki 12 ay içinde kendi altın rezervlerini artırmayı bekliyor. Yüzde 89'u ise küresel merkez bankası altın rezervlerinin genel olarak büyümeye devam edeceğini düşünüyor.
Bu eğilimin sürmesi, altın piyasasında büyük ve uzun vadeli bir talep kaynağının korunması anlamına geliyor. Dolayısıyla merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesine devam etmesi, altın fiyatlarını desteklemeyed evam edecek.
5 yıllık beklentide altın öne çıkıyor
Daha uzun vadeli beklentilere bakıldğında ankete katılanların yüzde 84'ü altının önümüzdeki beş yıl içinde küresel rezervlerdeki payının artacağını düşünüyor. Yüzde 74'lük kesim ise aynı dönemde ABD dolarının payının azalmasını bekliyor.
Beklentiler merkez bankalarının altını sadece kriz dönemlerinde başvurulan güvenli liman olarak değil, rezervlerinin kalıcı bir parçası olarak daha fazla değerlendirmeye başladığına işaret ediyor.
Fed neden temkinli?
Fed ise altının ABD Hazine tahvillerini geçmesinin tek başına merkez bankalarının dolardan hızla uzaklaştığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Fed'e göre tarihi eşiğin aşılmasında yeni altın alımlarından çok, altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş etkili oldu. Altının fiyatı yükseldikçe merkez bankalarının halihazırda ellerinde bulunan rezervlerin dolar cinsinden değeri de büyüdü.
Altının Hazine tahvillerini geçmiş olması da tek başına yeni bir yükselişi garanti etmiyor. Fiyatlar açısından belirleyici olan, merkez bankalarının bundan sonra da piyasadan yüksek miktarda altın almaya devam edip etmeyeceği.
Altında son taminler ne?
Öte yandan Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşlarından Jefferies, ons altının yıl sonuna kadar 4.650 dolara ulaşabileceğini öngörürken ABD'de mali açığın büyümesi, doların rezervlerdeki payının gerilemesi ve merkez bankalarının alımlarını hızlandırması ons altını 5.000 doların üzerine taşıyabilir
Kurum 2027'nin ilk yarısı için de 5.000 dolar olan mevcut tahminde değişikliğe gitmedi.