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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor

Altın, küresel rezervlerde ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak tarihi bir eşiği aştı. Merkez bankaları alımları sürdürürken yaşanan bu değişim, altın fiyatlarının geleceği açısından da önemli bir sinyal veriyor. Fed ise tablonun göründüğünden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Peki rezervlerde değişen denge altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 1

Altın piyasasında son yıllarda yaşanan güçlü yükselişin arkasındaki en önemli desteklerden biri olan merkez bankası talebi, küresel rezervlerde dikkat çekici bir değişime yol açtı.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 2

Altın rezervi ABD tahvillerini solladı

2025 yılı sonunda merkez bankalarının elindeki altın rezervlerinin değeri 4 trilyon dolara ulaşarak yabancı resmi kurumların tuttuğu 3,9 trilyon dolarlık ABD Hazine tahvillerini geride bıraktı.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 3

Bu değişim, altının küresel rezervlerdeki ağırlığının arttığını gösterirken yatırımcı bunun altın fiyatlarına nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 4

Merkez bankalarının altın talebi devam eder mi?

Altın fiyatları açısından en önemli gösterge merkez bankalarının hareketleri oalcak. Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre merkez bankaları son dört yılda yılda ortalama 1.000 ton altın satın aldı. Bu da önceki 10 yıldaki ortalama alım hızının iki katına denk geliyor.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 5

Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki 12 ay içinde kendi altın rezervlerini artırmayı bekliyor. Yüzde 89'u ise küresel merkez bankası altın rezervlerinin genel olarak büyümeye devam edeceğini düşünüyor.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 6

Bu eğilimin sürmesi, altın piyasasında büyük ve uzun vadeli bir talep kaynağının korunması anlamına geliyor. Dolayısıyla merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesine devam etmesi, altın fiyatlarını desteklemeyed evam edecek.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 7

5 yıllık beklentide altın öne çıkıyor

Daha uzun vadeli beklentilere bakıldğında ankete katılanların yüzde 84'ü altının önümüzdeki beş yıl içinde küresel rezervlerdeki payının artacağını düşünüyor. Yüzde 74'lük kesim ise aynı dönemde ABD dolarının payının azalmasını bekliyor.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 8

Beklentiler merkez bankalarının altını sadece kriz dönemlerinde başvurulan güvenli liman olarak değil, rezervlerinin kalıcı bir parçası olarak daha fazla değerlendirmeye başladığına işaret ediyor.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 9

Fed neden temkinli?

Fed ise altının ABD Hazine tahvillerini geçmesinin tek başına merkez bankalarının dolardan hızla uzaklaştığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Fed'e göre tarihi eşiğin aşılmasında yeni altın alımlarından çok, altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş etkili oldu. Altının fiyatı yükseldikçe merkez bankalarının halihazırda ellerinde bulunan rezervlerin dolar cinsinden değeri de büyüdü.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 10

Altının Hazine tahvillerini geçmiş olması da tek başına yeni bir yükselişi garanti etmiyor. Fiyatlar açısından belirleyici olan, merkez bankalarının bundan sonra da piyasadan yüksek miktarda altın almaya devam edip etmeyeceği.

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 11

Altında son taminler ne?

Öte yandan Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşlarından Jefferies, ons altının yıl sonuna kadar 4.650 dolara ulaşabileceğini öngörürken ABD'de mali açığın büyümesi, doların rezervlerdeki payının gerilemesi ve merkez bankalarının alımlarını hızlandırması ons altını 5.000 doların üzerine taşıyabilir

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Altında tarihi eşik aşıldı: Rezervlerde dengeler değişiyor - Resim: 12

Kurum 2027'nin ilk yarısı için de 5.000 dolar olan mevcut tahminde değişikliğe gitmedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ