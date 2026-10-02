Altında yeni düşüş uyarısı: Bank of America 4 bin doların altını gündeme aldı

Petrol 150 dolara çıkarsa ne olur?





Bankanın stres senaryosunda petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar çıkması kritik risklerden biri. BofA bunun ana senaryosu olmadığını özellikle belirtiyor. Ancak Orta Doğu’daki gerilimin uzaması ve petrolün bu seviyeye yönelmesi halinde, banka 2027’de altının yıllık ortalamasının 3 bin 500 dolar civarına kadar gerileyebileceğini hesaplıyor. Bu senaryoda altın için temel sorun güvenli liman talebinin kaybolması değil; enerji şokunun faiz ve dolar üzerinden yaratacağı baskı. BofA bu nedenle petrol piyasasını altın görünümünün en kritik dış değişkenlerinden biri olarak öne çıkarıyor.