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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi

Altın piyasasında dengeler yeniden değişmeye başladı. Küresel gelişmeler fiyatları yeniden hareketlendirirken, altında yeni rallinin ilk sinyalleri görüldü. Gözler şimdi hem Fed'den gelecek mesajlara hem de jeopolitik gelişmelere çevrilirken bankacılık devlerinin hedef fiyatları da belli oldu.

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 1

Altında haftalardır devam eden düşüş dün başlayan ivmelenme ile sona erdi. Ons altın bugün 4 bin 129 dolar seviyesiyle son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 6 bin 267 TL'ye kadar çıktı.

 

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 2

İç piyasada yükseliş dolar/TL kurundaki hareketlerle de desteklenirken, gram altında sadece iki gün içinde gelen 200 TL'nin üzerindeki değer kazancı yatırımcıları yeniden altına çekti.

 

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 3

Yükselişin arkasındaki iki kritik neden

Altındaki toparlanma Orta Doğu'da yükselen gerilim ile Fed'in faiz kararına ilişkin belirsizliğin ardından geldi. Analistler, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığını, Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi veya yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin ise piyasada temkinli bir görünüm oluşturduğunu belirtiyor.

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 4

Değerlendirmelere göre merkez bankalarının güçlü altın alımları da fiyatlarda uzun vadeli yükselişi destekliyor.

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 5

Dev bankalardan yeni tahminler

Uluslararası yatırım bankaları ise fiyatlardaki oynaklığa rağmen altına ilişkin iyimser tahminlerini koruyor.

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için altın fiyatının 4.900 dolar olacağını öngörüyor.
HSBC, yıl sonu beklentisini 4.750 dolar olarak koruyor.
Bernstein ise 2026 ortalama ons altın tahminini 4.533 dolara yükseltti.

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 6

Gram altın için iki değişken

Türkiye'de ise gram altının yönünü belirleyen iki temel unsur öne çıkıyor; ons altın fiyatındaki hareketler ve dolar/TL kurundaki değişim.

Bu nedenle küresel piyasalarda altın yükselmese bile kurdaki hareket gram altını yukarı taşıyabiliyor. 

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 7

Gözler Fed toplantısında

Piyasalar şimdi ay sonunda yapılacak Fed toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar, altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.

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Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatı 200 tl'den fazla yükseldi - Resim: 8

Faiz artırımı ihtimali altın üzerinde baskı oluştursa da Orta Doğu'da artan riskler ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi güvenli liman talebini destekleyerek fiyatların yükselişini sürdürebilir.

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