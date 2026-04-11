Altında yeni ralli sinyali! Küresel devlerden dikkat çeken tahmin

Jeopolitik gerilimle dalgalanan altın piyasasında ANZ ve Goldman Sachs’tan iyimser açıklamalar geldi. Uzmanlara göre düşüş geçici, yükseliş yeniden başlayabilir.

Remziye Karakuş
Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle sert dalgalanmalar yaşayan altın piyasası için küresel finans devlerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.

Altın fiyatları, Şubat ayında artan jeopolitik risklerin ardından ons başına 5 bin 500 doların üzerinden yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Bu düşüşte yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar etkili oldu. Ancak analistler, bu geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde.

ANZ analistleri, küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasının merkez bankalarını yeniden faiz indirimine yöneltebileceğini belirtti. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı ifade edildi.

ANZ, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korurken, 2026’da merkez bankalarının yaklaşık 850 ton altın alımı yapabileceğini öngörüyor. Bu güçlü talep, fiyatları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Goldman Sachs da altın için iyimser beklentisini sürdürdü. Banka, Fed’in bu yıl toplam 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisinin altın fiyatlarını destekleyeceğini belirterek 5 bin 400 dolarlık ons tahminini korudu.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek aksaklıkların kısa vadede aşağı yönlü riskleri artırabileceğini ifade etti.

Ancak çatışmaların uzaması halinde yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yönelmesi bekleniyor.

ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması dolar üzerinde baskı yarattı.

Uzmanlara göre doların zayıflaması, altın fiyatlarını destekleyebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında analistler, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini sürdürebileceği görüşünde birleşiyor.

Jeopolitik riskler ve merkez bankası politikaları, altının yönünü belirlemeye devam edecek.

