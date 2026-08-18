Altında yıl sonu hesabı karıştı: Tahminler mevcut seviyenin çok ötesinde

Bu nedenle 5.400 ve 6.000 dolarlık hedefler kesin bir fiyat beklentisinden çok iki farklı senaryoyu yansıtıyor. Altının 4.400 dolar civarında bulunması ise her iki tahminin gerçekleşebilmesi için yılın kalan bölümünde güçlü bir yükseliş gerektiğini gösteriyor.