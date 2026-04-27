Altında yön aşağı mı dönüyor? Kritik seviyeler kırılmak üzere
Küresel piyasalarda spot altın, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde 4.650-4.770 dolar bandına sıkıştı. Yıllık bazda güçlü bir prim yakalasa da zirve seviyelerinin uzağında kalan değerli metal, yükselen petrol fiyatları ve güçlü dolar kıskacında yön bulmaya çalışıyor. Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın faiz mesajlarına odaklanırken, açıklanacak büyüme ve enflasyon verileri altının kısa vadeli kaderini belirleyecek. Teknik grafikte aşağı yönlü eğilimin ağır bastığı piyasada, 4.660 dolar seviyesi kritik eşik olarak takip ediliyor.
Küresel piyasalarda spot altın, son dönemde 4.650 ile 4.770 dolar arasındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.
Haftanın ilk işlem gününde sabah saatleri itibarıyla 4.728 dolar seviyelerinde dengelenen değerli metal, yıllık bazda yüzde 35-40 civarında bir prim yakalamış olsa da yılın başında test edilen 5.600 dolarlık zirvenin bir hayli gerisinde kalmaya devam ediyor.
Altın piyasasındaki mevcut hareketliliğin arkasında üç ana faktör belirleyici rol oynuyor.
Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve ABD-İran hattındaki gerilimle tırmanan petrol fiyatları, küresel enflasyon kaygılarını diri tutuyor. Bu durum, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki öngörüleri pekiştiriyor.
ABD dolarının küresel ölçekteki direnci ve yükselen tahvil getirileri de altının yukarı yönlü hareket alanını kısıtlıyor.
Ayrıca Hürmüz Boğazı'na dair ateşkes senaryoları ile ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.
Piyasalarda dönem dönem "dipten alım" iştahı ve "güvenli liman" arayışı altına destek verse de uzmanlar kısa vadeli projeksiyonun aşağı yönlü bir eğilim sergilediğini belirtiyor.
Gözler Powell'ın açıklamaları ve verilerde
Altının kaderini belirleyebilecek makroekonomik takvim oldukça yoğun. 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasanın odak noktasında.
Mevcut durumda yüzde 3,50-3,75 aralığında olan faiz oranlarına ilişkin mesajlar ve Fed içindeki olası değişim sinyalleri kritik öneme sahip.
30 Nisan tarihinde ise ABD'nin ilk çeyrek büyüme rakamları ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği PCE verileri açıklanacak. Mayıs ayının ilk haftasında yayımlanacak TÜFE ve ÜFE verileri ise savaşın maliyetinin fiyatlara nasıl yansıdığını netleştirecek.
Ayı piyasası kontrolü ele mi alıyor?
Teknik analiz tarafında altın (XAU/USD), 2 saatlik grafiklerde hem 50 hem de 200 periyotluk hareketli ortalamalarının (EMA) altına sarkmış durumda. Fiyatın 4.738 ve 4.748 dolar seviyelerindeki bu ortalamaların altında kalması, kısa vadeli satıcılı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.
RSI göstergesinin 37 seviyesinde bulunması piyasanın zayıf olduğunu ancak henüz "aşırı satım" noktasına gelmediğini gösteriyor. 4.880 dolarlık son tepeden başlayan düşüş trendi, yükseliş çabalarını baskılamaya devam ediyor.
Takip edilecek önemli seviyeler
Piyasalardaki teknik görünüm incelendiğinde, fiyat hareketleri açısından belirli eşikler hayati önem taşıyor.
Yukarı yönlü toparlanma çabalarında ilk ciddi direnç hattı, kısa vadeli ortalamaların kümelendiği 4.738-4.748 dolar aralığında yoğunlaşırken, bu bölgenin aşılması durumunda 4.780 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir.
Aşağı yönlü senaryolarda ise 4.660 dolar seviyesi, fiyatın tutunmaya çalışacağı en kritik destek noktası olarak öne çıkıyor; ancak bu barajın yıkılması durumunda satış baskısının derinleşerek sırasıyla 4.580 ve 4.485 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeyi tetikleyebileceği öngörülüyor.