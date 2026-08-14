Altında yükseliş beklentisi: Uzman isim pozisyonunu büyüttü
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmanın ardından yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına çevrilirken, Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak altına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Spivak, faiz artışı beklentilerinin gerilemesini gerekçe göstererek altındaki uzun pozisyonunu artırdığını açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları ağustos ayında yükselişini sürdürerek önemli bir eşiği geride bıraktı. Ons altın, Asya işlemlerinde 4 bin 400 doların üzerine çıkarak 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, ardından gelen kar satışlarıyla 4 bin 300 dolar seviyelerine çekildi.
Altındaki dalgalı seyir devam ederken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına çevrildi. Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak ise değerli metaldeki görünüme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, faiz artışı beklentilerinin gerilemesini gerekçe gösterip altındaki yükseliş yönlü pozisyonunu artırdığını açıkladı.
Altındaki dirence dikkat çekti
Spivak, reel borçlanma maliyetlerinin yükseldiği dönemde normal şartlarda faiz getirisi bulunmayan altının baskı altında kalmasının bekleneceğini belirtti. Ancak altının buna rağmen güçlü kalmasının yukarı yönlü beklentiyi desteklediğini söyledi.
Altının son geri çekilmeye rağmen daha önce gerçekleştirdiği kırılımı koruduğunu belirten Spivak, "Altın aşağı kırılmıyor ve kırılımın sınırlarını koruyor. Bu da yine yukarı yönlü senaryoya yönelik görece güçlü bir güvene işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Altındaki uzun pozisyonumu artırdım"
Fed'in faiz artırım beklentilerinin zayıflamasının altını destekleyebileceğine işaret eden Spivak, kendi yatırım pozisyonuna ilişkin de açıklama yaptı.
Spivak, "Bugün altındaki uzun pozisyonumu artırdım. Altın mevcut seviyelerini koruyor gibi görünüyor" dedi.
Uzman isim, ABD dolarında ise Avustralya doları, sterlin ve euro karşısında düşüş yönünde pozisyon aldığını belirterek bunun arkasında piyasaların Fed'e ilişkin faiz artışı beklentilerini azaltmaya devam edeceği öngörüsünün bulunduğunu söyledi.
Ekonomideki zayıflama altını destekleyebilir
Spivak'a göre Fed'in daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duymamasının nedeni güçlü bir ekonomik görünüm olmayabilir. ABD'de tüketici talebinin zayıflaması ve ekonomik aktivitenin ivme kaybetmesi, enflasyonist baskının azalmasına yol açabilir.
ABD ekonomisinde tüketimin ağırlığına dikkat çeken Spivak, tüketicilerin harcamalarını ciddi biçimde kısmaya başlaması halinde bunun güçlü bir dezenflasyonist etki yaratabileceğini ifade etti.
Ekonomik zayıflamanın hisse senetleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten Spivak, buna karşılık “Bu hisse senedi piyasası için iyi haber değil. Ancak tahviller için hâlâ iyi haber olabilir, altın için de hâlâ iyi haber olabilir” ifadelerini kullandı.
Spivak ayrıca gümüşte de uzun pozisyonda olduğunu belirterek, değerli metallere yönelik beklentisinin temelinde faiz artırımlarının daha az gerekli hale geleceği görüşünün bulunduğunu söyledi. Uzman, bunun olumlu nedenlerden değil, ekonominin zayıflamaya başlamasından kaynaklanabileceğinin de altını çizdi.