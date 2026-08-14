Altında yükseliş beklentisi: Uzman isim pozisyonunu büyüttü

Altının son geri çekilmeye rağmen daha önce gerçekleştirdiği kırılımı koruduğunu belirten Spivak, "Altın aşağı kırılmıyor ve kırılımın sınırlarını koruyor. Bu da yine yukarı yönlü senaryoya yönelik görece güçlü bir güvene işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.