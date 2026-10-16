Altında yükseliş bitti mi? Fed'den gelecek mesaj her şeyi değiştirebilir

Warsh'ın enflasyon risklerini kabul etmekle birlikte yeni bir faiz artışında acele edilmeyeceğini düşündüren mesajlar vermesi ise altın için farklı bir senaryo oluşturabilir.

Böyle bir yaklaşım, tahvil faizlerinde ve dolarda yeniden gerileme yaşanmasını destekleyebilir. Bu koşullarda altın, son günlerde kaybettiği seviyeleri geri kazanmak için yeni bir yükseliş denemesinde bulunabilir. Bununla birlikte temkinli bir açıklama yapılması, faiz artırımlarının tamamen gündemden çıktığı anlamına gelmez. Yatırımcılar yalnızca kullanılan ifadeleri değil, tahvil ve döviz piyasalarının ilk tepkisini de değerlendirecek.