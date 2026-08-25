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Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde

Altın fiyatları, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını büyütme kararının desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın 4 bin 668 dolara çıkarak 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cihan Oruçoğlu
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Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde - Resim: 1

Altın, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırmasının ardından doların değerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 668,19 dolara yükselirken, gün içinde 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 724,50 dolara çıktı.

ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını açıklaması, doların değer kaybedebileceğine yönelik beklentileri artırırken güvenli liman talebini de destekledi.

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Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde - Resim: 2

Altında 5 bin dolar gündemde

Analistler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Altının yükselişini sürdürmesi halinde 4 bin 900-5 bin dolar bandının bir sonraki önemli direnç bölgesi olabileceği ifade ediliyor.

Buna karşın yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor.

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Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde - Resim: 3

Gözler Jackson Hole ve PCE verisinde

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda gerçekleştireceği konuşma piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Warsh'ın tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in para politikasına ilişkin değerlendirmelerinin altının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi de çarşamba günü açıklanacak. Verinin faiz beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici olması bekleniyor.

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Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde - Resim: 4

Jeopolitik riskler gündemde

Altın fiyatlarında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. İran, ABD'nin ekonomik yaptırımları genişletme kararına karşılık vereceğini açıklarken, Tahran yönetimi önemli ticaret ortaklarının Washington'ın baskısına direnmesini beklediğini bildirdi.

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 69,16 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolara ve paladyum yüzde 0,2 kazançla 1.359 dolara çıktı.

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Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde - Resim: 5

25 Ağustos Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.165,82 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.682,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.358,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.815,14 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.544,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 117.396,86 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.632,14 dolar

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