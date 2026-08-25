Altında yükseliş hız kesmiyor: Gözler 5 bin dolar direncinde

Altında 5 bin dolar gündemde

Analistler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Altının yükselişini sürdürmesi halinde 4 bin 900-5 bin dolar bandının bir sonraki önemli direnç bölgesi olabileceği ifade ediliyor.

Buna karşın yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor.