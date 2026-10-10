Altında yükseliş yeniden mi başlıyor? Dev bankadan 2027 tahmini

TD Securities'in 9 Ekim tarihli değerlendirmesinde 2027 için yeni ve kesin bir ons altın fiyat hedefi açıklanmadı. Kurumun değerlendirmesi belirli bir fiyat seviyesinden çok, altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline odaklanıyor. Bu nedenle 2027 beklentisi, açıklanmış yeni bir fiyat hedefi olarak yorumlanmamalı.