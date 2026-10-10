Altında yükseliş yeniden mi başlıyor? Dev bankadan 2027 tahmini
Spot: Altın fiyatlarında sert satışların ardından toparlanma başladı. TD Securities, büyük yatırım fonlarının pozisyonlarında dikkat çeken bir değişim yaşandığını açıkladı. Kurumun 2027'ye uzanan beklentisi, altında yeni bir yükseliş ihtimalini gündeme taşıdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında haftalardır süren satış baskısının ardından toparlanma işaretleri güçleniyor. Ons altın yeniden 4.200 dolar sınırına yaklaşırken, TD Securities'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kurumun analizinde büyük fonların pozisyon değiştirmesi ve altının uzun vadeli görünümü öne çıktı.
Altın fiyatlarındaki toparlanmanın arkasında yalnızca doların veya tahvil faizlerinin hareketi bulunmuyor. TD Securities'e göre fiyatların düşeceği beklentisiyle işlem yapan bazı büyük yatırım fonları, satış yönlü pozisyonlarını kapatmaya başladı. Bu değişim, piyasadaki satış baskısının hafifleyebileceğine işaret ediyor.
TD Securities stratejistleri Ryan McKay ve Bart Melek, 9 Ekim tarihli değerlendirmelerinde algoritmik işlem yapan fonların altın ve platindeki kısa pozisyonlarını azalttığını belirtti. Fiyat eğilimlerini takip eden bu fonların işlemleri, özellikle sert dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde piyasanın yönünü etkileyebiliyor.
Kurumun aktardığı verilere göre altındaki kısa pozisyon kapatma işlemleri, tarihsel en yüksek pozisyon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi. Bu oran fonların toplam varlıklarının yüzde 7'sini altına yatırdığı anlamına gelmiyor. Veri, düşüş beklentisiyle açılan işlemlerin bir bölümünün kapatıldığını gösteriyor.
Kısa pozisyonların kapatılması, daha önce altın fiyatlarının düşeceği beklentisiyle işlem yapan yatırımcıların bu pozisyonlardan çıkması anlamına geliyor. Bu hareket fiyatları yukarı yönlü destekleyebilir. Ancak fonların satıştan çıkması, mutlaka yeni yükseliş pozisyonları açtıkları anlamına gelmiyor.
TD Securities'in dikkat çektiği bir diğer gelişme Çin'den geldi. Tatil döneminin ardından ülkedeki altın yatırım fonlarına yeniden para girişi yaşandı. Bu hareket, değerli metallere yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterirken, büyük fonların satış yönlü işlemlerini azaltmasıyla birlikte toparlanmayı destekleyen unsurlardan biri oldu.
TD Securities'in değerlendirmesindeki en dikkat çekici bölüm, altının 2027'ye uzanan görünümüne ilişkin oldu. Kurumun stratejistleri, değerli metalin uzun vadeli yükselişini destekleyen ekonomik koşulların ortadan kalkmadığını belirtti. Bu nedenle mevcut satış baskısının ardından yeni bir yükseliş süreci yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Altının uzun vadeli görünümünde jeopolitik belirsizlikler, kamu maliyesine ilişkin endişeler ve stagflasyon riski öne çıkıyor. Ekonomik büyümenin yavaşladığı ancak enflasyon baskısının sürdüğü bir ortam, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirebilir. Bu koşullar altına yönelik talebi destekleyebilir.
TD Securities'in 9 Ekim tarihli değerlendirmesinde 2027 için yeni ve kesin bir ons altın fiyat hedefi açıklanmadı. Kurumun değerlendirmesi belirli bir fiyat seviyesinden çok, altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline odaklanıyor. Bu nedenle 2027 beklentisi, açıklanmış yeni bir fiyat hedefi olarak yorumlanmamalı.
Ons altın, 9 Ekim'de 4.130 dolar civarından toparlanarak yeniden 4.200 dolar seviyesini test etti. Bu hareket, sert satışların ardından alıcıların yeniden piyasaya dönmeye başladığını gösterdi. Ancak yükselişin güç kazanması açısından fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önem taşıyor.
Altında 4.200 dolar bölgesi kısa vadede yatırımcıların izleyeceği önemli seviyeler arasında bulunuyor. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması, toparlanmanın güç kazandığına işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın yeniden geri çekilmesi, yükselişin henüz kırılgan olduğunu gösterebilir.
Ons altının 4.150 doların altına gerilemesi halinde 4.100 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyeler, kısa vadeli fiyat hareketlerini değerlendirmek için kullanılan teknik izleme noktaları niteliğinde. Dolayısıyla TD Securities'in 2027 beklentisiyle kısa vadeli destek ve direnç seviyelerinin birbirinden ayrılması gerekiyor.
ABD'de Michigan Üniversitesi'nin ekim ayına ilişkin öncü tüketici güven endeksi, eylüldeki 48,1 seviyesinden 46,3'e geriledi. Ekonomiye yönelik endişeler altına talebi destekleyebilse de doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, değerli metalin önünde kısa vadeli risk oluşturmaya devam ediyor.
Türkiye'de gram altın yatırımcısı açısından ons fiyatıyla birlikte dolar/TL kurunun seyri belirleyici olacak. Ons altında 4.200 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş gram altını destekleyebilir. Ancak yeni haftada asıl dikkat edilecek gelişme, büyük fonların satış yönlü pozisyonlardan çıkışının kalıcı alım talebine dönüşüp dönüşmeyeceği.