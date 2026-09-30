Altındaki düşüş sonrası 'fiziki' uyarı: Gözler 4 kritik gelişmede
Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından StoneX'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Raporda fiziki talebin seyrinden jeopolitik gelişmelere kadar piyasayı etkileyebilecek kritik başlıklara işaret edildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından gözler fiziki talebe ve yatırımcıların pozisyonlarına çevrildi. Küresel finansal hizmetler şirketi StoneX'in değerli metaller birimi StoneX Bullion'ın haftalık raporuna göre, altının yaklaşık bir ayda yüzde 10'un üzerinde değer kaybettiğine dikkat çekilirken, önümüzdeki dönemde fiyatları etkileyebilecek gelişmeler sıralandı.
Rapora göre altının ons fiyatı, 25 Ağustos'tan 28 Eylül sabahına kadar yüzde 10,4 düştü. Bu süreçte gün içi işlemlerde 4 bin 607 dolara kadar çıkan altın, 4 bin 130 dolar seviyesine kadar geriledi.
StoneX, fiyatların önemli teknik seviyelerin altına indiğine dikkat çekerken, fiziki altın piyasasında ise karışık bir görünüm olduğunu belirtti.
Hindistan'da düğün sezonu yaklaşıyor
Altın talebinin önemli merkezlerinden Hindistan'da Diwali festivali ve düğün sezonunun yaklaşması, fiziki altın talebini destekleyebilecek gelişmeler arasında gösterildi.
Ancak ülkedeki muson yağışlarının uzun dönem ortalamasının yaklaşık yüzde 12 altında kalması dikkat çekti. Ayrıca altın fiyatlarının son düşüşe rağmen tarihsel olarak yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle mücevher talebindeki artışın geçmiş yıllardaki kadar güçlü olmayabileceği belirtildi.
Çin ve Dubai'de talep zayıf
Çin'de altın takı piyasasının oldukça durgun olduğu, buna karşılık külçe ve madeni para talebinin daha güçlü seyrettiği kaydedildi.
Dubai'de ise fiziki altın talebinin oldukça zayıf olduğu belirtildi. Zayıf talebin bölgedeki altın fiyatlarında Londra piyasasına kıyasla indirime yol açtığı ifade edildi.
Piyasaların gözü Körfez'de
Altın fiyatları açısından jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. StoneX'e göre Körfez'deki gelişmeler, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizleri değerli metal piyasasının gündeminde kalmaya devam ediyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 19 yılın en yüksek seviyelerinde bulunması da altın üzerinde etkili olabilecek önemli başlıklardan biri olarak gösterildi.
COMEX'teki 125 tonluk düşüşün nedeni belli oldu
Raporda COMEX altın stoklarında görülen sert düşüşe de açıklık getirildi. COMEX'te açıklanan altın stokları 25 Eylül itibarıyla bir haftada 125,3 ton azalarak 726,5 tona geriledi. Böylece stoklarda yüzde 14,7'lik düşüş görüldü.
Ancak bu rakam, 125 ton altının kasalardan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Düşüşün büyük bölümü, CME'nin 22 Eylül'de bir altın teslimat sözleşmesini kapatmasından kaynaklandı. Sözleşme kapsamında kayıtlı bulunan bazı altınların stok hesaplamasından çıkarılması, toplam rakamın bir anda gerilemesine yol açtı.
Söz konusu tek seferlik işlem hariç tutulduğunda COMEX'teki fiziki altın stoklarında önemli bir değişiklik yaşanmadı.
Yatırım fonlarında altın miktarı arttı
COMEX verilerinin aksine altın destekli borsa yatırım ürünlerine giriş yaşandı. Bu ürünlerde tutulan altın miktarı bir haftada 12,7 ton artarak 3 bin 135,2 tona yükseldi. Önceki hafta da 27,1 tonluk artış kaydedilmişti.
Vadeli işlemler piyasasında ise büyük yatırımcıların yükseliş beklentisiyle açtıkları pozisyonlarda azalma görüldü. StoneX, bu hareketin yeni bir güçlü satış dalgasından çok, yatırımcıların mevcut pozisyonlarını küçültmesine işaret ettiğini belirtti.
Rapora göre altın piyasasında önümüzdeki dönemde merkez bankalarının talebi, Hindistan'daki düğün ve festival sezonu, ABD tahvil faizleri ve Körfez'deki jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek.