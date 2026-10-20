Altını geride bırakan metal: Yatırımcıların yeni yıldızı oldu

Bakır neden bu kadar önemli?

Bakır elektronik cihazlarda, binalarda, otomobillerde ve elektrik sistemlerinde yaygın olarak kullanılırken son dönemde ülkeler, bu metale ulaşmayı ekonomik büyüme ve ulusal güvenlik açısından daha önemli görmeye başladı. Uzmanlara göre de bakır artık sadece bir sanayi metali değil, stratejik bir ham madde.