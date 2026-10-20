Altını geride bırakan metal: Yatırımcıların yeni yıldızı oldu
Yıl başından bu yana yüzde 15,8 değer kazanan bakır, son bir yılda yüzde 30'un üzerinde yükselerek altından daha güçlü bir performans gösterdi. Yatırımcının yeni yıldızı haline gelen bakırda fiyatların daha da yükselmesi beklenirken, bakırın değerini katlayan dinamikler dikkat çekiyor.
Altını geride bıraktı
Küresel piyasalarda bakır, yatırımcıların dikkatini çeken metallerden biri oldu. Yıl başından bu yana yüzde 15,8 yükselen bakır, son 12 ayda yüzde 30'un üzerinde değer kazandı. Böylece aynı dönemde altından daha iyi bir performans sergiledi.
Bakır neden bu kadar önemli?
Bakır elektronik cihazlarda, binalarda, otomobillerde ve elektrik sistemlerinde yaygın olarak kullanılırken son dönemde ülkeler, bu metale ulaşmayı ekonomik büyüme ve ulusal güvenlik açısından daha önemli görmeye başladı. Uzmanlara göre de bakır artık sadece bir sanayi metali değil, stratejik bir ham madde.
Yapay zeka bakıra talebi artırıyor
Bakırın yükselişinde yapay zeka yatırımları önemli rol oynuyor. Büyük teknoloji şirketlerinin kurduğu veri merkezleri ve bu merkezlere elektrik sağlayan altyapılar yüksek miktarda bakıra ihtiyaç duyuyor. Teknoloji yatırımları sürdükçe bakıra olan talebin de artacağı düşünülüyor.
Savunma sanayisi de bakıra yöneliyor
Bakır talebini artıran bir diğer alan savunma sanayisi. Askeri elektronik sistemlerde, haberleşme cihazlarında ve çeşitli savunma teknolojilerinde bakır kullanılıyor. Ivanhoe Electric CEO'su Taylor Melvin'e göre artan savunma harcamaları da bakıra olan ihtiyacı desteklemeye devam edecek.
Fiyat artsa da talep azalır mı?
Bakır fiyatlarının yükselmesi, büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarını durduracağı anlamına gelmiyor. Taylor Melvin, veri merkezi kuran şirketlerin yatırım kararlarını yalnızca bakırın fiyatına göre vermediğini belirtiyor. Bu nedenle bakır pahalılaşsa bile teknoloji sektöründen gelen talebin güçlü kalabileceği düşünülüyor.
Bakır fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında ABD'nin olası gümrük vergisi kararı ve Çin'deki düşük stoklar geliyor. ABD Ticaret Bakanlığı, rafine bakır ithalatına 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 15 vergi uygulanmasını önermişti ancak henüz kesin bir karar alınmadı.
Vergi ihtimali nedeniyle ABD'de büyük miktarda bakır stoklandığı belirtilirken Aberdeen Investments yöneticisi Iain Pyle, Çin'deki stokların oldukça düşük seviyelerde olduğunu söyledi. Pyle, küresel bakır arzının artan talebi karşılamakta zorlandığını ve bu durumun fiyatları daha da yükseltebileceğini belirtti.
Bakır daha da yükselecek mi?
Uzmanlar, yapay zeka, enerji ve savunma yatırımlarının bakır talebini desteklemeye devam edeceğini düşünüyor. Iain Pyle, piyasadaki arz sıkıntısının fiyatlarda yeni yükselişlere yol açacağını belirtiyor.