Altının ezberi bozuldu: Piyasalarda denklem değişti
Savaş, artan jeopolitik risk ve yeni saldırı haberleri petrolü ateşlerken altında da ezber bozuldu. Ons altın 4 bin 450 dolar civarına çekilirken piyasalar altının gideceği yönü hesaplamaya başladı. Peki savaş daha da büyürse altın nasıl tepki verecek?
Gerilim tırmandı, altın düştü
Altın ABD-İran geriliminin yeniden tırmandığı, karşılıklı saldırıların genişlediği bir dönemde ezberleri bozarak yükselmek yerine düşeşe geçti. Ons altın haftaya 4 bin 450 dolar civarında devam ederken, gram altın da 6 bin 861 TL seviyesinde.
Mevcut hareket yatırımcıların savaş dönemlerinde alıştığı fiyatlamadan belirgin biçimde ayrışırken değişimin ilk güçlü işareti ABD'nin İran'a yönelik son büyük saldırısında görüldü.
Normal şartlarda jeopolitik riskin yükselmesiyle destek bulması beklenen altın, saldırının gerçekleştiği gün sert düşüş yaşadı. İran'ın misillemelerinin genişlemesine rağmen altın güçlü bir yükseliş de göstermedi.
Altın neden savaşın tersine hareket ediyor?
Orta Doğu'daki çatışmalar enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken Brent petrol yeniden varil başına 100 dolara yaklaştı. Petroldeki yükseliş ise piyasaların sadece savaş riskini değil, savaşın dünya ekonomisine çıkaracağı faturayı da fiyatlamasına neden oldu.
Savaşın faturası Fed'e uzanıyor
Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendiriyor. Enflasyon riski arttıkça Fed'in faizleri yüksek tutacağı, hatta yeniden faiz artırımına gidebileceği beklentisi de kuvvetleniyor.
Tam da bu noktada altın açısından alışılmış savaş denklemi değişiyor. Çünkü yüksek faiz beklentisi tahvil getirilerini ve doları desteklerken faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.
Altın iki güç arasında kaldı
Bu durumda ortaya oldukça sıra dışı bir tablo çıkıyor. Bir tarafta savaş ve güvenli liman talebi altını yukarı çekmeye çalışırken diğer tarafta aynı savaş petrolü, petrol enflasyon beklentilerini, enflasyon endişesi de faiz beklentilerini yükselterek altını aşağı itiyor.
Piyasa saldırılara alıştı mı?
Altının yeni saldırılara giderek daha sınırlı tepki vermesi de piyasaların savaş haberlerine karşı duyarsızlaşmaya başladığı ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bu durumun ne kadar süreceği henüz belli değil.
Şimdi kritik test geliyor
İran tarafından üstlenilen ancak henüz doğrulanmayan iki ABD Donanması destroyerine yönelik füze saldırıları ve Ürdün'deki ABD üslerine yapılan saldırılar bu nedenle altın açısından önemli bir test olacak.
Altının bu gelişmelerin ardından sert biçimde yükselmesi, güvenli liman talebinin yeniden faiz baskısının önüne geçtiğini gösterebilir. Tepkinin yine zayıf kalması ise piyasaların savaşın kendisinden çok enflasyon ve faiz sonuçlarına odaklandığına işaret edecek.
Altının yönünü artık ne belirleyecek?
Bankaların tahminleri de bu belirsizliği yansıtıyor. Bir Wall Street bankası jeopolitik risklerin altına kısa vadede yüzde 5 ila yüzde 10 prim getirebileceğini öngörürken, başka bir büyük banka daha şahin Fed beklentisi nedeniyle 2026 ortalama altın tahminini yüzde 14 aşağı çekti.
Buna karşılık sıkılaştırma döngüsünün sona ermesi halinde ons altında 5 bin dolar ihtimali masadan kalkmış değil.