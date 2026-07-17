Altının güvenli liman kalkanı kırıldı: Fed korkusu savaşı bastırdı

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun geniş bir mal ve hizmet grubunda kalıcı olduğunu vurguladı. Güçlü iş gücü piyasası da Fed’in faiz indirimi için acele etmesini gerektiren baskıyı azaltıyor.

Perşembe günkü piyasa fiyatlamasında eylül ayında faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 53’e çıktı. Altın fiyatları açısından yalnızca açıklanan enflasyon verileri değil, petrolün bu verileri önümüzdeki aylarda nasıl değiştireceği belirleyici hâle geldi.