Altının güvenli liman kalkanı kırıldı: Fed korkusu savaşı bastırdı
Altın fiyatları 17 Temmuz sabahında 3.985 dolar çevresinde kaldı ve son altı haftanın en sert haftalık kaybına yöneldi. ABD-İran çatışmasının petrolü yükseltmesi, güvenli liman talebinden daha güçlü bir faiz baskısı yarattı.
Altın fiyatları 17 Temmuz sabahında 4 bin dolar eşiğinin altında kaldı. Spot altın, Türkiye saatiyle 05.43 itibarıyla 3.984-3.985 dolar bandında işlem görürken günlük değişim yüzde 0,1’e yakın sınırlı düşüşe işaret etti.
Altın fiyatları Asya işlemlerinin ilk bölümünde yüzde 0,5 yükselerek 3.988,57 dolara kadar toparlandı. Ancak tepki kalıcı olmadı. Sarı metal, perşembe günü yüzde 2’ye yaklaşan kayıpla 3.984,64 dolara gerilemiş ve 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
Altın fiyatları 17 Temmuz sabahında 4 bin dolar eşiğinin altında kaldı. Spot altın, Türkiye saatiyle 05.43 itibarıyla 3.984-3.985 dolar bandında işlem görürken günlük değişim yüzde 0,1’e yakın sınırlı düşüşe işaret etti.
Altın fiyatları Asya işlemlerinin ilk bölümünde yüzde 0,5 yükselerek 3.988,57 dolara kadar toparlandı. Ancak tepki kalıcı olmadı. Sarı metal, perşembe günü yüzde 2’ye yaklaşan kayıpla 3.984,64 dolara gerilemiş ve 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
Piyasanın dikkat çeken tarafı, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesine rağmen güvenli liman talebinin altını yukarı taşıyamaması oldu. Jeopolitik risk bu kez petrol fiyatlarını, enflasyon beklentilerini ve ABD tahvil faizlerini yükseltti. Böylece savaşın altın üzerindeki klasik pozitif etkisi tersine döndü.
Altın fiyatları haftalık kayba gidiyor
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sınırlı toparlanma arasa da haftalık bazda yüzde 3’ün üzerinde kayba yöneldi. Mevcut görünüm korunursa altın, son altı haftanın en sert haftalık düşüşünü kaydedecek.
Haftalık kaybın merkezinde petrol piyasası bulunuyor. ABD-İran çatışmasının enerji arzını aksatabileceği endişesiyle petrol fiyatları hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 12 yükseldi. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden taşımacılığa ilişkin riskler, enerji maliyetlerinin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.
Petrolün yükselmesi, son ABD tüketici ve üretici enflasyonu verilerindeki yavaşlamanın altına sağladığı desteği zayıflattı. Yatırımcılar, enerji maliyetlerindeki artışın önümüzdeki aylarda fiyat baskılarını yeniden canlandırabileceğini değerlendiriyor.
Petrol güvenli liman hesabını bozdu
Normal koşullarda savaş ve jeopolitik belirsizlik altına talep getiriyor. Ancak mevcut fiyatlamada petrol şoku daha güçlü bir kanal açtı. Yüksek enerji fiyatları enflasyonu beslerken Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutma veya yeniden artırma ihtimalini gündemde tuttu.
Faiz beklentilerinin güçlenmesi ABD tahvil getirilerini ve doları destekliyor. Getiri sağlamayan altın ise faizli varlıklar karşısında dezavantajlı kalıyor. Perşembe günü doların yüzde 0,2 yükselmesi ve 10 yıllık ABD tahvil faizindeki artış, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı.
Tayland altın piyasasında yayımlanan değerlendirmelerde, çatışmanın daha sert bir enerji ve faiz şokuna dönüşmesi hâlinde 3.600-3.800 dolar aralığı aşağı yönlü risk senaryosu olarak gösterildi. Bu tahmin kesin bir fiyat hedefi değil; petrolün kalıcı biçimde yükseldiği ve Fed’in daha şahin bir çizgiye geçtiği stres senaryosuna dayanıyor.
Fed cephesinde faiz artışı sesleri
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonla mücadele için faiz artışını açık biçimde gündeme getiren ilk Fed yetkililerinden biri oldu. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonda kısa vadede iyileşme görülmemesi durumunda faiz artışına açık olabileceğini söyledi.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun geniş bir mal ve hizmet grubunda kalıcı olduğunu vurguladı. Güçlü iş gücü piyasası da Fed’in faiz indirimi için acele etmesini gerektiren baskıyı azaltıyor.
Perşembe günkü piyasa fiyatlamasında eylül ayında faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 53’e çıktı. Altın fiyatları açısından yalnızca açıklanan enflasyon verileri değil, petrolün bu verileri önümüzdeki aylarda nasıl değiştireceği belirleyici hâle geldi.
Altın fiyatları için 4 bin dolar eşiği
Altın fiyatları için kısa vadede ilk kritik seviye 4 bin dolar olmaya devam ediyor. Fiyatın bu seviyenin altında kalması, tepki alımlarının sınırlı kaldığını ve faiz baskısının sürdüğünü gösteriyor. 4 bin doların yeniden aşılması ise satışın hız kestiğine ilişkin ilk sinyal olabilir.
Türkiye’de gram altın, ons fiyatındaki zayıflığa rağmen kur etkisiyle pozitif ayrıştı. Gram altın Türkiye saatiyle 05.28 itibarıyla 6.036,66 lira alış ve 6.037,48 lira satış seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 0,26 oldu. Gün içindeki bant 6.016,94 ile 6.057,87 lira arasında oluştu.
Günün devamında ABD konut başlangıçları, ithalat fiyatları, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi tüketici güveni verileri izlenecek. Enerji fiyatları güçlü kalır ve ABD verileri ekonomide dirençli görünümü korursa altın fiyatları üzerinde faiz baskısı sürebilir. Petrolün geri çekilmesi ve tahvil faizlerinin gevşemesi ise 4 bin doların yeniden test edilmesine alan açabilir.