Altınla servet yaptı gümüşte düşüşe oynuyor: Çinli trader’dan dev pozisyon

Ancak Bian'ın büyük kısa pozisyonu bazı pozisyonlarını zararla likidite etmesi nedeniyle önemli riskler içeriyor. Buna rağmen şu anda yaklaşık 450 ton gümüş veya 30 bin kontratlık kısa pozisyonu bulunuyor. Bu nedenle, geçen haftadan bu yana metal fiyatlarındaki keskin düşüş, yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) tutarında kağıt üzerinde kazanç sağladı.