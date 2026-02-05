Altınla servet yaptı gümüşte düşüşe oynuyor: Çinli trader’dan dev pozisyon
Altındaki tarihi ralliden milyar dolarlık kazanç elde eden Bian Ximing, bu kez gümüşte borsanın en büyük net kısa pozisyonunu kurdu. Sert düşüşle birlikte Bian’ın pozisyonu şimdiden yüz milyonlarca dolarlık kâğıt üzerinde kâra ulaştı.
Ancak Bian'ın büyük kısa pozisyonu bazı pozisyonlarını zararla likidite etmesi nedeniyle önemli riskler içeriyor. Buna rağmen şu anda yaklaşık 450 ton gümüş veya 30 bin kontratlık kısa pozisyonu bulunuyor. Bu nedenle, geçen haftadan bu yana metal fiyatlarındaki keskin düşüş, yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) tutarında kağıt üzerinde kazanç sağladı.
Buna karşın Bian'ın dev kısa pozisyonu ciddi risk de barındırıyor. Son dönemde bazı pozisyonlarını zararına kapatmak zorunda kalan Bian'ın, halen yaklaşık 450 ton gümüşe denk gelen, yani 30 bin kontratlık kısa pozisyonu bulunuyor. Geçen haftadan bu yana gümüşteki sert düşüş ise bu pozisyonlar üzerinden 2 milyar yuan (288 milyon dolar) tutarında kâğıt üzerinde kazanç sağladı.
Önceki kayıplar da dikkate alındığında, Bian’ın pozisyonunun salı günkü fiyatlara göre yaklaşık 1 milyar yuan net kârda olduğu hesaplanıyor. Gümüşün bugün yüzde 16’dan fazla gerilemesi ise bu kazancın daha da artmasını sağlayacak.
Borsa verilerine göre Bian, aracı kurumu Zhongcai Futures aracılığıyla Ocak ayının son haftasında gümüşe yönelik kısa pozisyonlarını artırmaya başladı. SHFE, aracı kurum hesaplarının arkasındaki bireysel yatırımcıları açıklamasa da, kaynaklara göre Bian’ın kendi işlemleri ve sınırlı sayıda müşteri adına yönettiği ürünler, şirketin değerli metallerdeki pozisyonlarının büyük kısmını oluşturuyor.
Borsa verileri, Zhongcai'nin gümüşteki kısa pozisyonunun 28 Ocak'ta yaklaşık 18 bin lota yükseldiğini gösterdi. Şanghay'da gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 30 Ocak'ta ise bu pozisyon yaklaşık 28 bin lota çıktı.
Çin'in dev kısa posizyonu
Bian'ın pozisyonu, haftalarca süren keskin fiyat dalgalanmaları sonrası piyasa gözlemcilerini yeniden düşünmeye teşvik etmeye başladığı bir dönemde geldi. Birçok kurumsal yatırımcı altını faiz oranlarındaki değişimlere, merkez bankası alımlarına ve küresel belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak görmeye devam ederken, gümüşün yükselişi ekonomik ve diğer temel faktörlerden ziyade daha çok spekülatif pozisyonlanmanın ittiği endüstriyel bir ralli olarak görülüyor.
Bian, yaklaşık dört yıl önce başlayan ve altın fiyatlarına yönelik agresif yükseliş yönlü bahisleriyle Çin vadeli işlem piyasalarında ün kazandı. Borsa verilerine dayalı hesaplamalara göre, geçen yılın Ağustos ayından itibaren gümüşte uzun pozisyon oluşturarak 1,3 milyar yuanın üzerinde kar elde etti.
Ancak Kasım ayında pozisyonunu değiştirmeye başladı ve zaman zaman zarar etmesine neden olan temkinli hamlelerle yükselişin zirvesini tahmin etmeye çalıştı. Bununla birlikte, geçen haftadan itibaren Bian, kısa pozisyonunu kararlılıkla korudu, riskini daha uzun vadeli sözleşmelere yaydı ve yukarı yönlü fiyat dalgalanmalarına rağmen pozisyonunu muhafaza etti.