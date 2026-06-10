Kira ve taşınma maliyeti büyüdü

Öte yandan dört kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir konutun aylık kira bedeli ortalama 45 bin lira seviyesinde bulunuyor. Üç aydır kirada olduğu varsayıldığında kira gideri 135 bin liraya ulaşıyor. Buna bir kira bedeli tutarında emlakçı komisyonu ve depozito da eklendiğinde toplam tutar 225 bin liraya çıkıyor. Taşınma ve diğer temel masraflarla birlikte bu kalemin yaklaşık 325 bin liraya ulaştığı değerlendiriliyor.