Altınla zenginlik hayali pahalıya patladı: Evini satan yatırımcı zararını açıkladı
Mart ayında evini satarak tüm birikimini altına yatıran vatandaşın planı, altın fiyatlarındaki gerileme ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle beklediği gibi gitmedi. Gram altındaki düşüş, kira, taşınma giderleri, yükselen konut fiyatları ve tapu masrafları birlikte değerlendirildiğinde ortaya büyük zarar çıktı.
ABD ile İran arasında devam eden çatışmaların etkisiyle altın piyasasında yaşanan geri çekilme, son dönemde altına yönelen yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Jeopolitik risklerin sürmesine rağmen altın fiyatlarında düşüş görülürken, petrol ve dolar tarafındaki yükseliş dikkat çekiyor.
Çatışmaların yeni bir saldırı dalgasına dönüşebileceği yönündeki beklentiler de piyasalardaki belirsizliği artırıyor.
"2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum"
NTV'deki habere göre, mart ayında evini satarak tüm birikimini altına yatırdığını açıklayan bir vatandaş, "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Altındaki düşüş zarar yazdı
Söz konusu yatırım kararının açıklandığı 27 Mart 2026 tarihinde gram altın 6 bin 423 lira seviyesinde işlem görüyordu. Bugün ise gram altın yaklaşık 6 bin 150 liraya gerilemiş durumda. Bu da gram altın bazında yaklaşık yüzde 4'lük bir değer kaybına işaret ediyor.
Evini sattıktan sonra yaklaşık 1 kilogram altın aldığını belirten yatırımcının, yalnızca altındaki fiyat düşüşü nedeniyle yaklaşık 260 bin liralık kayıpla karşı karşıya kaldığı hesaplanıyor.
Kira ve taşınma maliyeti büyüdü
Öte yandan dört kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir konutun aylık kira bedeli ortalama 45 bin lira seviyesinde bulunuyor. Üç aydır kirada olduğu varsayıldığında kira gideri 135 bin liraya ulaşıyor. Buna bir kira bedeli tutarında emlakçı komisyonu ve depozito da eklendiğinde toplam tutar 225 bin liraya çıkıyor. Taşınma ve diğer temel masraflarla birlikte bu kalemin yaklaşık 325 bin liraya ulaştığı değerlendiriliyor.
Konut fiyatları yükselmeye devam etti
Konut satışlarında yavaşlama görülmesine rağmen fiyatlardaki yükseliş devam ediyor. Ortalama yüzde 2'lik fiyat artışı dikkate alındığında, evini sattıktan sonra yeniden konut almak isteyen yatırımcının yaklaşık 130 bin liralık ek maliyetle karşılaşabileceği belirtiliyor.
Bugünkü fiyatlarla 1 kilogram altının değeri yaklaşık 6 milyon 150 bin lira seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de uygulamada alıcıların çoğu zaman satıcının tapu harcını da üstlenmesi nedeniyle toplamda yüzde 4'e ulaşan tapu masrafı yaklaşık 240 bin liraya denk geliyor.
Toplam maliyet 955 bin liraya yaklaştı
Bu hesaplamaya göre yatırımcının altındaki değer kaybından 260 bin lira, kira ve taşınma giderlerinden 325 bin lira, konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 130 bin lira ve tapu harcı nedeniyle yaklaşık 240 bin lira olmak üzere toplamda 955 bin liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kaldığı görülüyor.
Altın fiyatlarının gerilemeye devam etmesi ve kira giderlerinin sürmesi halinde söz konusu maliyetin daha da artabileceği değerlendiriliyor.
Altın uzun vadede kazandırmaya devam ediyor
Buna karşın uzun vadeli performansa bakıldığında altın, son 5 yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 1075 oranında getiri sağladı.