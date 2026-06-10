Analistler altında yeni kritik eşiği açıkladı: Büyük fırtına öncesi son viraj!
Geçen yıl rekor üstüne rekor kıran altın piyasasında dengeler değişmeye başladı. Son haftalarda sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında emtia analistleri kritik bir eşiğe dikkat çekerken, yaşanabilecek yeni bir geri çekilmenin aslında altında daha büyük bir yükselişin habercisi olabileceğini savunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Geçen yıl yüzde 70'in üzerinde artış göstererek adeta tavan yapan altın fiyatları, 2026 yılının büyük bir bölümünde İran savaşının da etkisiyle birlikte yükselişi koruyamadı.
Altın fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 1 düşerek ons başına 4 bin 321,80 dolara gerilerken, geçtiğimiz cuma ise yüzde 3 gerilemişti. Ancak bu geri çekilme, altın piyasasında yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcılar açısından da dikkat çekici bir döneme denk geldi.
Faiz getirisi sunmayan altının cazibesi azalıyor
ABD'de mayıs istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelirken, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de devam ediyor. İki yıllık ABD Hazine tahvili getirisi cuma günü son 15 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,17'ye kadar yükseldikten sonra yüzde 4,15 seviyesinde işlem görüyor.
Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltırken, piyasalardaki olumsuz havaya rağmen bazı yatırımcılar değerli metaldeki yükseliş beklentilerini korumayı sürdürüyor.
Altındaki geri çekilme 'alım fırsatı'
Yardeni Research'ün kurucusu piyasa stratejisti Ed Yardeni, altın fiyatları yeniden yükselmeden bir başka önemli kritik seviyeye işaret ediyor. Son dönemdeki zayıflığı bir alım fırsatı olarak gören piyasa stratejisti, jeopolitik gerilimler azaldığında altının yükselişinin yeniden başlayacağını savunuyor.
Altının performansı nasıl oldu?
Altın fiyatları son bir ayda yüzde 8,02 düştü.
Altın fiyatları son altı ayda yüzde 3,40 arttı.
Altın fiyatları geçen yıl yüzde 30,61 arttı.
Altın fiyatları son beş yılda yüzde 128,63 arttı.
Altın fiyatları son yirmi yılda yüzde 614,52 arttı.
Yardeni, altının toparlanabilmesi için, bir sonraki yükselişine başlamadan önce daha da düşmesi gerekebileceğini öngörüyor. Bunun için de altının 200 günlük hareketli ortalaması olan 4 bin 443,40 ons seviyesinin altını önemli bir teknik uyarı olarak değerlendiriyor.
Altında kritik eşik
Yardeni'ye göre altın bu seviyenin altına gerilediğinde endişe genellikle yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği yönünde oluyor. Ancak, altın bu seviyenin altına düştüğünde bir sonraki büyük destek seviyesini de belirlemiş oluyor.
Yardeni pazar günü yatırımcılara gönderdiği bir notta, "Bir sonraki destek seviyesinin 4 bin dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Altının ons fiyatının pazartesi günü görülen 4 bin 321,80 dolar seviyesinden 4 bin dolara gerilemesi ise yüzde 7,4'lük ek bir düşüş anlamına geliyor. Bu senaryo, cuma günü yaşanan yüzde 3'lük sert satışın ardından gelen ve 20 Mart'tan bu yana en kötü haftalık performans olarak kayıtlara geçen yüzde 4,9'luk haftalık kayıpla birlikte, altındaki mevcut geri çekilmenin daha da derinleşmesine yol açacak.
Uzun vadede altın kazandırmaya devam edecek
Buna rağmen altına ilişkin iyimser görüşünü koruyan Yardeni, İran'daki savaşın sona ermesiyle birlikte değerli metalde yeniden yükseliş bekliyor. Yardeni, altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 5 bin 500 dolara, on yılın sonuna kadar ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Kısa vadede ilave geri çekilmelerin yaşanabileceğini kabul eden Yardeni, buna karşın uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını düşünüyor. Bu nedenle altının önümüzdeki dönemde güçlü bir destek bulmaya devam edeceğini savunuyor.
Bankaların ve kurumların altın hedefleri
-Wells Fargo Yatırım Enstitüsü, 2026 yıl sonu için altın fiyat hedefini ons başına 6 bin 100 ila 6 bin 300 dolar olarak belirledi.
-Bank of America'nın altın için 12 aylık hedef fiyatı ons başına 6 bin dolar.
-JP Morgan, altının 2026 yılının sonuna kadar ons başına 6 bin dolara doğru yükseleceğini öngörüyor.
-UBS'nin 2026 yılı için altın hedefi ons başına 5 bin 600 dolar.
-Goldman Sachs'ın 2026 yıl sonu için altın fiyat hedefi ons başına 5 bin 400 dolar.
-Citi'nin kısa vadeli altın hedefi ons başına 4.000 dolar.