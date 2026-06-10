Analistler altında yeni kritik eşiği açıkladı: Büyük fırtına öncesi son viraj!

Altında kritik eşik

Yardeni'ye göre altın bu seviyenin altına gerilediğinde endişe genellikle yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği yönünde oluyor. Ancak, altın bu seviyenin altına düştüğünde bir sonraki büyük destek seviyesini de belirlemiş oluyor.

Yardeni pazar günü yatırımcılara gönderdiği bir notta, "Bir sonraki destek seviyesinin 4 bin dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.