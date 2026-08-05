Anlaşma umudu altını uçurdu: Kritik seviye aşıldı
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentileriyle güçlü bir yükselişe imza attı. Enflasyon baskısının hafifleyeceği ve Fed'in faiz artırımından uzaklaşacağı öngörüsüyle altının onsu yüzde 4'ten fazla değer kazanarak 4 bin 200 doları test etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle çarşamba günü yüzde 4'ten fazla yükseldi.
Böylece değerli metal, üst üste üçüncü işlem gününü de kazançla sürdürerek 4 bin 200 dolar seviyesini test etti.
Yükselişin arkasında, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşma hazırlanması etkili oldu.
Boğazdaki deniz trafiğinin normale dönmesi ihtimali, enerji fiyatları üzerinden oluşan enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini artırdı.
Bu görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitme olasılığını azaltarak altına yönelik talebi destekledi.
ABD, İran ve Umman anlaşmaya yakın
Katar, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden normale dönmesine yardımcı olacak bir taslak hazırlandığını açıkladı.
Axios da Washington, Tahran ve Umman'ın anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu, ABD'nin çarşamba günü ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir duyuru yapmayı planladığını bildirdi.
Söz konusu gelişmelerin ardından altının ons fiyatındaki günlük artış yüzde 4'ü aşarken fiyat 4 bin 200 dolara ulaştı. Değerli metallerdeki yükseliş gümüşe de yansıdı.
Gümüşün onsu yüzde 4'e yakın değer kazanarak 62,22 dolara çıkarken 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Platin ve paladyum fiyatlarında da artış kaydedildi.
Çatışmalar altını baskı altında bırakmıştı
Piyasalardaki son yükseliş, şubat ayının sonlarında başlayan ABD-İran çatışmalarının ardından altın fiyatlarında yaşanan sert kayıpların bir bölümünün telafi edilmesini sağladı.
Çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarının hızla yükselmesi, enflasyonist baskıları artırmış ve faizlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceği beklentisini güçlendirmişti.
Bu süreç, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebin zayıflamasına yol açmıştı.
Fed de geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, üç üyenin faiz artırımından yana görüş bildirmesine rağmen para politikasını üst üste beşinci kez değiştirmedi.
Çinli yatırımcıların talebi destek sağladı
Altın fiyatlarının toparlanmasında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Çin'den gelen talep de rol oynadı.
Çinli kurumsal yatırımcıların son haftalarda külçe altın alımlarını artırması, savaşın etkisiyle yaşanan düşüşün durmasına yardımcı oldu.
Bu talep, altının ons fiyatının 4 bin dolarlık kritik seviyenin üzerinde kalmasını desteklerken Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma beklentisiyle birlikte yükselişin ivme kazanmasını sağladı.