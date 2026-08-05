ABD, İran ve Umman anlaşmaya yakın

Katar, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden normale dönmesine yardımcı olacak bir taslak hazırlandığını açıkladı.

Axios da Washington, Tahran ve Umman'ın anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu, ABD'nin çarşamba günü ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir duyuru yapmayı planladığını bildirdi.