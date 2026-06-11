Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma

Ryanair ise uygulamasının tamamen yasal olduğunu savunuyor. Şirket, bir yetişkinin ücretli koltuk seçmesi halinde aynı rezervasyondaki en fazla dört çocuğun ücretsiz olarak yanındaki koltuklara yerleştirilebildiğini belirtiyor. Havayolu yönetimi ayrıca soruşturmanın haksız olduğunu ve mevcut uygulamanın aileler için maliyet avantajı sağladığını öne sürüyor.