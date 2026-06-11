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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Ryanair, ebeveynlerin çocuklarıyla yan yana oturabilmesi için ücret talep ettiği gerekçesiyle İngiltere'de soruşturma konusu oldu. Düzenleyici kurumlar, uygulamanın tüketici haklarına aykırı olup olmadığını inceliyor.

Mutluhan Yıldız
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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 1

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Ryanair'in çocuklu ailelere yönelik koltuk rezervasyon uygulaması hakkında inceleme başlattı.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 2

Mevcut uygulamaya göre, 2 ile 11 yaş arasındaki çocukların uçuş sırasında bir ebeveynle yan yana oturması zorunlu tutuluyor. Ancak bu düzenlemeden yararlanabilmek için en az bir yetişkinin ücretli koltuk rezervasyonu yaptırması gerekiyor.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 3

İnceleme kapsamında değerlendirilen uygulamada, ebeveynlerin çocuklarının yanında oturabilmesi için "zorunlu aile koltuğu" adı verilen rezervasyon sistemine ödeme yapması gerekiyor.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 4

Bu ücret çoğu rotada yetişkin başına tek yön için yaklaşık 8 sterlin seviyesinde bulunuyor. Gidiş-dönüş seyahatlerde ise maliyet daha da yükseliyor.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 5

CMA'nın soruşturmasında yalnızca ücretin varlığı değil, bu maliyetin rezervasyon sürecinde yolculara nasıl gösterildiği de araştırılıyor.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 6

Kurum, zorunlu olarak ödenmesi gereken bu ücretin bilet fiyatına sonradan eklenip eklenmediğini ve tüketicilere yeterince açık şekilde sunulup sunulmadığını değerlendiriyor. Yetkililer, tüketicilerin toplam maliyeti en baştan görebilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 7

Ryanair ise uygulamasının tamamen yasal olduğunu savunuyor. Şirket, bir yetişkinin ücretli koltuk seçmesi halinde aynı rezervasyondaki en fazla dört çocuğun ücretsiz olarak yanındaki koltuklara yerleştirilebildiğini belirtiyor. Havayolu yönetimi ayrıca soruşturmanın haksız olduğunu ve mevcut uygulamanın aileler için maliyet avantajı sağladığını öne sürüyor.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 8

Ryanair'in aile koltuğu politikası daha önce İtalya'da da tartışma konusu olmuştu.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 9

İtalyan mahkemeleri ve sivil havacılık otoriteleri, çocukların ebeveynleriyle yan yana oturabilmesi için ek ücret alınmasına yönelik uygulamalara karşı kararlar vermişti.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 10

Bu gelişmelerin ardından şirketin uygulamaları Avrupa genelinde daha yakından izlenmeye başlanmıştı.

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Anne-babalardan çocuklarının yanında oturmaları için para isteyen havayolu şirketine soruşturma - Resim: 11

İngiltere'de başlatılan inceleme henüz erken aşamada bulunuyor ve Ryanair hakkında verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Ancak soruşturmanın sonucunun, yalnızca Ryanair'i değil, Avrupa'daki düşük maliyetli havayollarının ailelere yönelik koltuk politikalarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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