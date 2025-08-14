Anzer balına rakip! Kilosu 2 bin liraya kadar çıkıyor

Gümüşhane'de Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile Nisan ve Mayıs aylarındaki ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle arı kolonilerinde zayıflama ve kayıplar yaşayan arıcılar tüm olumsuzluklara rağmen 2025 yılında son yılların en yüksek bal verimini elde etti.

Kentte 33 bin arı kolonisi ve 550 kayıtlı üretici ile arıcılık faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Merdan, birçok ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını kaydetti.

Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dr. Kurtuluş Merdan , son yıllarda artan akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerinin üreticileri olumsuz etkilediğini ancak bu yıl üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Gümüşhane Dörtkonak Köyü'nde 40 yıldır arıcılık yapan Murat Ergin, "Bal mevsimi geldi geçti, son yılların en verimli mevsimi diyebilirim. Allah bereket versin. Piyasa şu anda henüz belli değil ama zannediyorum fiyat 750 ile 1000 lira arasında şekillenecek” dedi.

Gümüşhane balının hastalara şifa niyetine verildiğin ianlatan Ergin, şöyle devam etti: “Anzer balı ün yapmış bir bal ama bizim Gümüşhane balımız ondan aşağı bir bal değil. Anzer balı Gümüşhane'nin yayla kesimlerindeki bala çok benziyor.”