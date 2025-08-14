Anzer balına rakip! Kilosu 2 bin liraya kadar çıkıyor
Gümüşhane'de birçok aile geçimini arıcılıkla sağlıyor. Nisan ve mayıstaki ani sıcaklık düşüleri gibi tüm olumsuzluklara rağmen 2025'te son yılların en iyi verimini elde etti. Fiyatların 800 lira ile 1000 lira arasında şekillenmesi bekleniyor. Kara kovan balı ise 2 bin liraya kadar çıkıyor. Arıcı Murat Ergin, “Anzer balı ün yapmış bir bal ama bizim Gümüşhane balımız ondan aşağı bir bal değil" dedi.
Gümüşhane'de Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile Nisan ve Mayıs aylarındaki ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle arı kolonilerinde zayıflama ve kayıplar yaşayan arıcılar tüm olumsuzluklara rağmen 2025 yılında son yılların en yüksek bal verimini elde etti.
Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dr. Kurtuluş Merdan, son yıllarda artan akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerinin üreticileri olumsuz etkilediğini ancak bu yıl üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.
Kentte 33 bin arı kolonisi ve 550 kayıtlı üretici ile arıcılık faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Merdan, birçok ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını kaydetti.
Gümüşhane Dörtkonak Köyü'nde 40 yıldır arıcılık yapan Murat Ergin, "Bal mevsimi geldi geçti, son yılların en verimli mevsimi diyebilirim. Allah bereket versin. Piyasa şu anda henüz belli değil ama zannediyorum fiyat 750 ile 1000 lira arasında şekillenecek” dedi.
Gümüşhane balının hastalara şifa niyetine verildiğin ianlatan Ergin, şöyle devam etti: “Anzer balı ün yapmış bir bal ama bizim Gümüşhane balımız ondan aşağı bir bal değil. Anzer balı Gümüşhane'nin yayla kesimlerindeki bala çok benziyor.”
Öte yandan birliğin yaptığı değerlendirme sonucunda 2025 yılı için süzme çiçek balının kilogram fiyatı 800 TL, petek balın kilogram fiyatı 1000 TL, kara kovan balının kilogram fiyatı ise 2000 TL olarak belirlendi.
Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dr. Kurtuluş Merdan, "Bal verimindeki artışın ana gerekçesi de kış aylarının sert geçmesi, kar yağışının fazla oluşu ve özellikle bahar aylarında yağmurun yağmasıyla birlikte çiçeklerin daha fazla beslenmesi ve bunun neticesinde de bal veriminde büyük artış meydana geldi" dedi.
Dr. Kurtuluş Merdan, vatandaşların balı yerli ve güvenilir üreticilerden temin etmeleri gerektiğini önemle tavsiye etti.