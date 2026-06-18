Apple'dan zam sinyali: Tim Cook artan maliyeti açıkladı

Apple arzı desteklemeye hazır

Şirketin bellek arzının artırılması için finansal kaynaklarını kullanmaya hazır olduğunu belirten Cook, daha fazla üretim kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak Apple'ın kendi bellek veya depolama çipi fabrikalarını kurmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.