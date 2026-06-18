Apple'dan zam sinyali: Tim Cook artan maliyeti açıkladı
Apple CEO'su Tim Cook, bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle şirket ürünlerinde fiyat artışının gündeme geldiğini söyledi. Yapay zeka yatırımlarının çip talebini artırdığını belirten Cook, mevcut maliyet baskısının sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.
Apple, artan çip maliyetlerinin etkisiyle ürün fiyatlarında artışa hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan maliyet yükselişlerinin şirket üzerinde önemli baskı oluşturduğunu belirtti.
Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların hız kazanmasıyla birlikte veri merkezlerinin bellek talebinde büyük artış yaşandığını ifade eden Cook, bunun tüketici elektroniği üreticileri için tedarik sıkıntısı yarattığını söyledi.
Maliyet baskısı büyüyor
Cook, Apple'ın uzun süredir maliyet artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalıştığını ancak mevcut koşulların sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi" dedi.
Apple CEO'su, olası zamların ne zaman uygulanacağına, hangi ürünleri kapsayacağına veya fiyatların ne kadar artacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Yapay zeka talebi çip piyasasını etkiliyor
Cook'a göre özellikle DRAM pazarında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Yüksek bant genişliğine sahip belleklerin (HBM) giderek daha fazla yapay zekâ sunucularında kullanılması, tüketici elektroniği sektörüne ayrılan arzı azaltıyor.
Cook, tüketici ürünleri için bellek fiyatlarının ve arz koşullarının yeniden makul seviyelere dönmesi gerektiğini vurguladı.
Apple arzı desteklemeye hazır
Şirketin bellek arzının artırılması için finansal kaynaklarını kullanmaya hazır olduğunu belirten Cook, daha fazla üretim kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak Apple'ın kendi bellek veya depolama çipi fabrikalarını kurmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Apple'ın eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelini, iPhone 18 Pro ve Pro Max ile birlikte tanıtmasının beklendiği belirtiliyor. Olası fiyat artışlarının yeni ürünleri kapsayıp kapsamayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.