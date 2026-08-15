Araç kiralamada kurallar değişti: Yaş, kilometre ve depozitoya yeni sınır

Sigorta güvenceleri de kiralama ücretine dahil edilecek. Kiracının sigortadan yararlanması ek ücret veya başka bir koşula bağlanamayacak.

İşletme ile kiracının anlaşması dışında, sigorta tahkim kararı veya ilam niteliğinde başka bir karar olmadan araçtaki değer kaybı gerekçesiyle kiracıdan ücret talep edilemeyecek.

Kiralama şirketleri ayrıca hasar ve arıza durumlarında müşterilerin her an ulaşabileceği sürekli ve erişilebilir bir iletişim altyapısı oluşturacak.