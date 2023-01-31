Araç sahipleri dikkat: Bugün MTV ödemeleri için son gün! İşte bankaların MTV kampanyaları Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesinin bugün son günü.

Bankalar mobil uygulamaları ya da gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor. 1 | 21

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da gib.gov.tr üzerinden MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor. Bankaya ya da vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödemeleri yapılabiliyor. 2 | 21

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? 0-1300 motor



Matrahı 114 bin 000 liraya kadar 1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası 1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı Matrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı 1301-1600 motor Matrahı 114.000 liraya kadar 1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı 1301-1600 cc Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası 1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı 1301-1600 cc Matrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı 3 | 21