Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri indirecek mi? Powell saat kaçta konuşacak?

Fed yılın son toplantısını bu akşam yapıyor. Toplantı sonrası alınan karar dünyaya ilan edilecek. Dünyanın gözünü çevirdiği karar öncesi art arda sorular geliyor. Bunlardan biri de "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...