Arıları kenevir tarlasına bıraktı üretimi katladı: Üretilen bal araştırılıyor

Şahin, arıcılıkta önemli sorunlardan biri olan Varroa akarına karşı kenevirin olası etkisini gözlemlemek amacıyla arılarına iki yıldır Varroa ilacı uygulamadığını belirtti. Bu yıl arıların gelişiminde ve bal veriminde artış gözlemlediğini söyleyen Şahin, şu ana kadar Varroa görülmediğini ifade etti.