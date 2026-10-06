Arıları kenevir tarlasına bıraktı üretimi katladı: Üretilen bal araştırılıyor
Yozgat'ta 13 dekarlık kenevir tarlasının yanına arı kovanları yerleştiren üretici ezber bozan bir üretime imza attı. İki yıldır arılarına ilaç vermemesine rağmen hem hastalık görülmediğini hem de bal veriminin arttığını söyleyen üreticinin yöntemi şimdi bilimsel olarak da incelenecek.
Türkiye'de kenevir yetiştiriciliğine izin verilen illeri arasında bulunan Yozgat'ta, Karaveli köyündeki 13 dekarlık kenevir tarlasının hemen yanına kovan kuran üretici "kenevir balı" üretilirken çarpıcı sonuçlar elde etti.
İki yıldır kenevir yetiştiren ve bu süreçte arılarına ilaçlama yapmayan üretici hem ilaçsız üretim yaptı hem de verimi katladı.
Arılarına 2 yıldır ilaç vermiyor
Kenevirde bu yıl 4 ton sap ve 2-2,5 ton tohum verimi beklenirken, kenevir balının özellikleri de araştırılıyor. Dedesinden kalan arazide arıcılığı sürdüren Şahin, iki yıldır kenevir üretimi ile arıcılığı birlikte yürütüyor.
Şahin, arıcılıkta önemli sorunlardan biri olan Varroa akarına karşı kenevirin olası etkisini gözlemlemek amacıyla arılarına iki yıldır Varroa ilacı uygulamadığını belirtti. Bu yıl arıların gelişiminde ve bal veriminde artış gözlemlediğini söyleyen Şahin, şu ana kadar Varroa görülmediğini ifade etti.
Üniversite incelemeye aldı
Üretilen kenevir ve bal üzerinde Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından incelemeler yapılacak. Üniversitenin Kenevir Enstitüsüne teslim edilecek ürünlerde kenevirin arı sağlığı üzerindeki olası etkisinin yanı sıra balın içeriği de araştırılacak.
Şahin, analizlerden sonuç alınması halinde ürün için gerekli tescil çalışmalarını yapacaklarını belirtti.
Kenevir balının içeriği araştırılacak
Projede sadece arı sağlığı değil, elde edilen balın özellikleri de mercek altına alınacak.
Üretici, balın içerisinde kenevir kaynaklı bileşenlerin bulunup bulunmadığının analiz edildiğini belirterek sonuçların ardından ürünün değerlendirilmesi ve tescili için çalışma yapılacağını söyledi.
Üniversitenin incelemeleri, üreticinin iki yıldır yaptığı gözlemlerin bilimsel olarak doğrulanıp doğrulanmayacağını da ortaya koyacak.