Aronya mucizesi! Uyum sağladı, dekar başı 2000 kilo çıkıyor

Bayburt Üniversitesi, kentte tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla 4 yıl önce başlattığı aronya denemelerinde beklenenden yüksek sonuçlar elde etti.

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde 500 metrekarelik alana dikilen aronya fidanları, kısa sürede bölgenin iklimine uyum sağladı.

Antioksidan zengini olması nedeniyle “süper meyve” olarak bilinen aronya, mevsime göre dekarda 500 ila 2 bin kilogram arasında ürün verdi.

Yüksek besin değeri ve ekonomik kazancı nedeniyle özellikle sağlık sektöründe yoğun talep gören meyve, çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olarak değerlendiriliyor.

Üniversite, aronya üretiminin yaygınlaşması için konferanslar ve çiftçi buluşmaları düzenleyerek bilgi paylaşımını sürdürüyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, aronyanın tıbbi aromatik bitkiler arasında ticari değeri en yüksek türlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkmen, elde edilen verilerin bilimsel yayınlara dönüştürüldüğünü, aynı zamanda çiftçilerin saha ziyaretleriyle bilinçlendirildiğini belirtti.

Aronyanın ardından goji berry gibi diğer katma değerli meyveler için de denemelerin sürdüğü açıklandı.

Türkmen, Bayburt balı, Aydıntepe şeker fasulyesi ve Bayburt tarhunu için alınan coğrafi işaretlerin üreticiler için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu çalışmaların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile özel sektör firmalarına da rehberlik ettiği, Bayburt’un tıbbi aromatik bitki üretiminde cazibe merkezi haline geldiği kaydedildi.

