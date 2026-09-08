Asgari ücret 35 bin TL’yi aşar mı? 6 zam senaryosu belli oldu

Altı senaryoda fark 2 bin 807 TL





Altı hesap içindeki en düşük ücret 33 bin 690,60 TL, en yüksek ücret ise 36 bin 498,15 TL.

Yüzde 20 ile yüzde 30 zam senaryoları arasındaki aylık maaş farkı yaklaşık **2 bin 808 TL** oluyor. Yıllık karşılığı ise 33 bin TL’nin üzerine çıkıyor.