Asgari ücret 35 bin TL’yi aşar mı? 6 zam senaryosu belli oldu
2027 asgari ücreti için ilk hesaplar yapıldı. Mevcut 28 bin 75,50 TL net ücret üzerinden yüzde 20 ile 30 arasındaki altı zam senaryosunda maaş 33 bin 691 TL ile 36 bin 498 TL arasında değişiyor; 35 bin TL eşiği yüzde 25 zamda aşılıyor.
Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrilirken, yeni Orta Vadeli Program maaş hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Henüz resmi bir zam oranı bulunmuyor ancak mevcut net ücret üzerinden yapılan altı farklı hesap, 35 bin TL sınırının hangi artışla aşılacağını gösteriyor.
Asgari ücrette yeni hesap başladı
2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz belirlenmedi. Yılın son bölümüne yaklaşılırken enflasyon, geçim maliyeti, büyüme ve işveren maliyetleri yeni ücretin belirlenmesinde öne çıkacak göstergeler arasında bulunuyor.
Yeni OVP’nin açıklanmasının ardından olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar da yeniden gündeme geldi.
Mevcut net asgari ücret 28 bin 75,50 TL
2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL seviyesinde bulunuyor.
Yeni yıl için yapılacak bütün senaryo hesaplarında mevcut net ücret başlangıç noktası olarak kullanılıyor.
OVP’de 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4
Yeni Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi.
Ağustos itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 seviyesinde bulunurken yılın kalan aylarındaki fiyat hareketleri, ücret tartışmalarında yakından izlenecek.
2027 enflasyon hedefi yüzde 21
OVP’de 2027 yılı sonu enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklandı. 2028 için yüzde 13,5, 2029 için ise yüzde 9 hedefleniyor.
Ancak bu rakamlar asgari ücret artışının otomatik olarak aynı oranda yapılacağı anlamına gelmiyor.
Yüzde 21 hedefi doğrudan zam oranı değil
Asgari ücretin belirlenmesinde yalnızca gelecek yılın enflasyon hedefi dikkate alınmıyor. Gerçekleşen enflasyon, geçim koşulları, ekonomik büyüme, ücret dengeleri ve işveren maliyetleri de değerlendirmeye giriyor.
Bu nedenle yüzde 21’lik 2027 enflasyon hedefinden doğrudan yüzde 21 asgari ücret artışı sonucu çıkarmak doğru değil.
Yüzde 20 zam senaryosu
Net asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması halinde ücret: **33 bin 690 lira 60 kuruşa** yükseliyor.
Bugünkü ücrete göre aylık artış yaklaşık 5 bin 615 TL oluyor. Bu senaryoda 35 bin TL sınırının altında kalınıyor.
Yüzde 22 zam senaryosu
Yüzde 22 artış halinde yeni net ücret: **34 bin 252 lira 11 kuruş** oluyor.
Böylece mevcut maaşa yaklaşık 6 bin 177 TL ekleniyor ancak 35 bin TL eşiği henüz geçilemiyor.
Yüzde 23 zam senaryosu
Yüzde 23 zam yapılması durumunda hesaplanan net asgari ücret: **34 bin 532 lira 87 kuruş** seviyesine çıkıyor.
Bu senaryoda çalışanın aylık ücretindeki artış yaklaşık 6 bin 457 TL’ye ulaşıyor.
Yüzde 24 zam senaryosu
Yüzde 24’lük artışta net ücret: **34 bin 813 lira 62 kuruş** oluyor.
35 bin TL sınırına yalnızca yaklaşık 186 TL kalıyor. Bu nedenle yüzde 24 seviyesi kritik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.
Yüzde 25 zamda 35 bin TL aşılıyor
Asgari ücret yüzde 25 artırılırsa net maaş: **35 bin 94 lira 38 kuruşa** yükseliyor.
Böylece altı senaryo içinde 35 bin TL sınırının ilk kez aşıldığı oran yüzde 25 oluyor. Bugünkü ücrete göre aylık artış yaklaşık 7 bin 19 TL’ye ulaşıyor.
Yüzde 30 zam senaryosu
En yüksek hesap olan yüzde 30 artışta yeni net asgari ücret: **36 bin 498 lira 15 kuruş** oluyor.
Bu durumda çalışanın mevcut net ücretine aylık yaklaşık 8 bin 423 TL eklenmiş oluyor.
35 bin TL için gereken artış ne kadar?
Mevcut 28 bin 75,50 TL’lik net ücretin tam olarak 35 bin TL’ye ulaşması için yaklaşık **yüzde 24,66** oranında artması gerekiyor.
Dolayısıyla yüzde 24 zam 35 bin TL için yeterli olmazken yüzde 25 artış sınırın üzerine taşıyor.
Altı senaryoda fark 2 bin 807 TL
Altı hesap içindeki en düşük ücret 33 bin 690,60 TL, en yüksek ücret ise 36 bin 498,15 TL.
Yüzde 20 ile yüzde 30 zam senaryoları arasındaki aylık maaş farkı yaklaşık **2 bin 808 TL** oluyor. Yıllık karşılığı ise 33 bin TL’nin üzerine çıkıyor.
Kesin rakam henüz belli değil
Bu tutarların hiçbiri resmi 2027 asgari ücreti değil. Hesaplamalar mevcut net ücret üzerine farklı zam oranlarının uygulanmasıyla elde edilen senaryolardan oluşuyor. Kesin rakam, yıl sonunda yapılacak görüşmeler ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda belirlenecek.
Gözler yılın son aylarında
Yeni asgari ücret tartışmasında önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri kritik olacak. Özellikle 2026’nın nasıl bir yıllık enflasyonla tamamlanacağı, pazarlık sürecinin ana göstergelerinden biri olacak.
Mevcut hesaplara göre ise tablo açık: **35 bin TL’lik net asgari ücret için yaklaşık yüzde 24,7’nin üzerinde artış gerekiyor.**