Asgari ücret 37 bin TL'nin üzerine çıkar mı?

Hesaplamalara göre yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücret 35 bin 94 TL'ye, yüzde 30 artışta ise 36 bin 498 TL'ye yükselecek.

Yüzde 35'lik zam senaryosunda net asgari ücret 37 bin 901 TL, brüt ücret ise 44 bin 590 TL seviyesine ulaşacak.