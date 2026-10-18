Asgari ücret 37 bin TL'nin üzerine çıkar mı?
2027 yılı asgari ücret zammı için ilk ipuçları bütçe teklifinden geldi. Çalışanlara yönelik vergi istisnası desteğinin 1 trilyon 460 milyar TL'ye çıkarılması öngörülürken, bu tutar 2026 yılına göre yüzde 33,7 artışa işaret etti. Aynı oranın asgari ücrete yansıtılması halinde net maaşın 37 bin 536 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrilirken, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan bir kalem dikkat çekti. Asgari ücrette uygulanan vergi istisnası nedeniyle çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı için ayrılan kaynak, yeni yıldaki olası ücret artışına ilişkin hesaplamaları gündeme taşıdı.
2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak öngörüldü.
2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde aynı kalem için yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL ayrılmıştı. Böylece 2027 yılında vergi istisnası desteği için öngörülen kaynakta yüzde 33,7 oranında artış hesaplandı.
Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre belirlendiğinden, bütçedeki bu artış yeni asgari ücretin ne kadar olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Ancak bütçede öngörülen kaynak artışı, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.
2026 yılında net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücrete, bütçedeki vergi istisnası desteği artışıyla aynı oranda zam yapılması halinde ortaya çıkacak tutarlar hesaplandı.
Yüzde 33,7 zam senaryosuna göre:
- Net asgari ücret: 37.536,94 TL
- Brüt asgari ücret: 44.161,11 TL
- İşverene maliyeti: 54.649,38 TL
Bu senaryoda çalışanların eline geçen net tutar yaklaşık 9 bin 461 TL artacak.
Söz konusu hesaplama, bütçedeki vergi istisnası desteğinin artış oranına dayanıyor. Nihai asgari ücret ise aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.
Hesaplamalara göre yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücret 35 bin 94 TL'ye, yüzde 30 artışta ise 36 bin 498 TL'ye yükselecek.
Yüzde 35'lik zam senaryosunda net asgari ücret 37 bin 901 TL, brüt ücret ise 44 bin 590 TL seviyesine ulaşacak.
Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon tahmininin asgari ücret artışına yansıtılması halinde net ücret 36.048,94 TL olacak.
Bu senaryoda brüt asgari ücret 42.410,52 TL'ye, işverene maliyeti ise 52.483,02 TL'ye çıkacak.
Böylece enflasyon tahminine dayalı hesaplama ile bütçedeki yüzde 33,7'lik kaynak artışına dayalı hesaplama arasında net ücret açısından yaklaşık 1.488 TL fark oluşacak.
Asgari ücret vergi istisnası için bütçede ayrılan kaynak ile gerçekleşen ücret artışları geçmiş yıllarda da farklılık gösterdi.
2025 yılı bütçesinde vergi istisnasının maliyetinde, 2024 yılı bütçesine göre yüzde 25 artış öngörüldü.
Buna karşılık 2025 yılında asgari ücret yüzde 25 değil, 5 puan daha yüksek olan yüzde 30 oranında artırıldı.
2026 yılı bütçesinde ise vergi istisnası desteği için yüzde 28 seviyesinde artış öngörülmesine rağmen asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı.
Geçmiş iki yıldaki bu farklılıklar, bütçede ayrılan kaynağın asgari ücret artışına ilişkin bir gösterge olmakla birlikte kesin zam oranını belirlemediğini ortaya koyuyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yeni ücretin belirlenmesi için görüşmeler gerçekleştirecek.
2027 yılı bütçesinde vergi istisnası desteği için öngörülen yüzde 33,7'lik artış, görüşmeler öncesinde dikkat çeken göstergelerden biri oldu.
Ancak net 37.536,94 TL'lik tutar henüz alınmış bir karar değil. Bu rakam, bütçedeki kaynak artışının mevcut asgari ücrete aynı oranda uygulanmasıyla ortaya çıkan hesaplamayı ifade ediyor.