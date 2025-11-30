Google Haberler

Asgari ücret görüşmeleri aralıkta başlıyor: TÜRK-İŞ masaya oturmayabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılı için belirlenecek ücreti görüşme takvimi aralık ayında başlayacak. Komisyonun ilk toplantı tarihi ise henüz netleşmedi.

Cihan Oruçoğlu
Yaklaşık 20 milyon çalışanı ilgilendiren süreç öncesinde gözler, işçi tarafının komisyon yapısına ilişkin itirazında. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ, mevcut yapıyı “temsilde adaletsiz” bulduğu gerekçesiyle görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Mevcut düzenlemeye göre komisyon; 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. 

İşçi kesimi, hükümet ve işveren temsilcilerinin oy birliğiyle karar alabilmesine imkân veren bu yapının değiştirilmesini talep ediyor.

TÜRK-İŞ, komisyonun yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak yapısal değişiklik için mevzuatın yeniden ele alınması gerekiyor.

Yasa gereği asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

 Süreç başlamadan önce beklenti, hükümetin TÜRK-İŞ’in masaya dönmesini sağlayacak bir adım atıp atmayacağına odaklanmış durumda.

