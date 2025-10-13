Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler net 30 bin TL eşiğinde! İşte olası zam senaryoları...
Yeni yılda yürürlüğe girecek asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan, memur ve emekli için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında belirleyeceği yeni asgari ücrette beklenti, refah payı ile birlikte net 30 bin lira sınırının aşılması yönünde. En az yüzde 28.5 artışla net 28 bin 404 liraya ulaşması beklenen yeni rakam, işsizlik maaşından tazminatlara, sosyal yardımlardan rapor ödeneklerine kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyecek ve yaklaşık 8 milyon işçinin gelirini artıracak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları...
Milyonlarca memur, emekli ve işçi için yeni maaş ve zam dönemi Ocak ayında başlıyor. Yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek asgari ücret zammı, yalnızca en düşük maaş alan kesimi değil, ekonominin genelini etkileyecek büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek. Beklenen artış, piyasalarda ve vatandaşın cebinde geniş bir etki yaratacak.
Piyasa beklentileri, yeni asgari ücrette en az yüzde 28.5 oranında bir artışa işaret ediyor. Bu minimum artış gerçekleştiği takdirde, net asgari ücretin 28 bin 404 liraya ulaşması öngörülüyor. Ancak, işçi kesiminin umudu olan refah payının eklenmesi durumunda, asgari ücretin kritik 30 bin lira sınırını aşabileceği tahmin ediliyor.
Komisyon aralık ayında toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek brüt asgari ücret, yalnızca asgari ücretlileri değil, aynı zamanda birçok gelir ve borçlanma kalemini de doğrudan etkileyecek.
TCMB'nin enflasyon beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon hedeflerini duyurdu. Merkez'in beklentisine göre 2025 yılı için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında, 2026 yılı için ise yüzde 13-19 aralığında olması bekleniyor.
Banka, daha önceki raporlarında yer alan yüzde 24 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahminini ara hedef olarak korumaya devam ediyor. TCMB, 2027 yılında enflasyonun yüzde 9'a gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyor. Bu hedefler, ücret ve maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir zemin oluşturuyor.
Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ne diyor?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emeklilerin yıl sonu enflasyonu doğrultusundaki zam beklentilerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında gerçekleşmesi ihtimali en güçlü senaryo.
Bu senaryoya göre: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 13 civarında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 20 civarında bir artış ihtimali yüksek görünüyor.
Erdursun'un hesaplamaları, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 olması durumunda, 2026 Ocak zammının (ikinci 6 aylık dönem için) SSK-Bağ-Kur'da yüzde 13,10, memur-memur emeklisinde ise yüzde 19,57 olacağına işaret ediyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL
YÜZDE 20 ARTARSA
Brüt ücret: 31.206 TL
Net ücret: 26.525 TL
YÜZDE 25 ARTARSA
Brüt ücret: 32.506 TL
Net ücret: 27.630 TL
YÜZDE 28.5 ARTARSA
Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL
YÜZDE 32 ARTARSA
Brüt ücret: 34.327 TL
Net ücret: 29.320 TL
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL
YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL
YÜZDE 50 ARTARSA
Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yaklaşık 8 milyon işçinin geliri doğrudan artarken yükselecek gelirlerden bazıları da şöyle olacak:
• Çalışanların vergi dışı kazanç sınırı yükselecek.
• İşsizlik maaşının alt ve üst limiti artacak.
• Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.
• Rapor ve doğum ödenekleri yükselecek.
• Yarı zamanlı çalışan annelere yapılan İŞKUR ödemeleri artacak.
• Stajyer öğrencilere verilen ücretler yükselecek.
• Sosyal yardım alanlara verilen iş arama desteği güncellenecek.
• BES'te devlet katkısı limiti artacak.
• Esnafın ihya ödemeleri değişecek.
• Sosyal yardımlarda gelir sınırı yükselecek.
• Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim desteği sınırı artacak.