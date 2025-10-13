Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler net 30 bin TL eşiğinde! İşte olası zam senaryoları...

Milyonlarca memur, emekli ve işçi için yeni maaş ve zam dönemi Ocak ayında başlıyor. Yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek asgari ücret zammı, yalnızca en düşük maaş alan kesimi değil, ekonominin genelini etkileyecek büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek. Beklenen artış, piyasalarda ve vatandaşın cebinde geniş bir etki yaratacak.