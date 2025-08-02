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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi

Milyonlarca asgari ücretli 2025 yılını tek zamla geçiriyor. Memur ve emekli ara zammı cebine koyarken, asgari ücretli ocak ayından bu yana 22 bin 104 lira maaş alıyor. Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 2026’da asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Maaş zamlarıyla ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Erdursun, Ocak 2026 asgari ücret zam oranını “En iyi ihtimalle” diyerek kamuoyuyla paylaştı.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 1

Yüksek enflasyon sabit ücretlinin alım gücüne ciddi darbe vuruyor.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 2

Memur ve emekliyi temmuzda yapılan ara zammı cebine koydu.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 3

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,67, memur ve emeklisi yüzde 15,57 zam aldı.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 4

Milyonlarca asgari ücretlinin ara zam beklentisi ise gerçekleşmedi. Asgari ücretli Ocak 2025’te 22 bin 104 lirayla geçiniyor.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 5

Peki Ocak 2026’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 6

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, yeni asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 7

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen günlerde yaptığı “Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor” açıklamasına atıf yapan Erdursun, enflasyonun gerilemesinin fiyat artış hızının düşmesi anlamına geldiğini aktardı.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 8

Sözcü TV’de katıldığı yayında “Sabit gelirli 2026 için çok beklenti içinde olmasın” diyen Erdursun, Ocak 2026 asgari ücretine ilişkin şunları söyledi:

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 9


* Asgari ücretliye en iyi ihtimalle 2026 Ocak'ta da yüzde 20 verir. Ücretler iyice geri çekilir ama kiralar başta olmak üzere harcamalar artmaya devam eder.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 10

Özgür Erdursun’un asgari ücrete yüzde 20’lik öngörüsü çıkarsa, Ocak 2026’da asgari ücret 26 bin 524 liraya çıkacak.

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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 11
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Asgari ücret Ocak 2026’da ne kadar zamlanacak? Özgür Erdursun’dan ilk oran geldi - Resim: 12
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