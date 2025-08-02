Memur ve emekliyi temmuzda yapılan ara zammı cebine koydu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,67, memur ve emeklisi yüzde 15,57 zam aldı.

Milyonlarca asgari ücretlinin ara zam beklentisi ise gerçekleşmedi. Asgari ücretli Ocak 2025’te 22 bin 104 lirayla geçiniyor.

Peki Ocak 2026’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen günlerde yaptığı “Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor” açıklamasına atıf yapan Erdursun, enflasyonun gerilemesinin fiyat artış hızının düşmesi anlamına geldiğini aktardı.

Sözcü TV’de katıldığı yayında “Sabit gelirli 2026 için çok beklenti içinde olmasın” diyen Erdursun, Ocak 2026 asgari ücretine ilişkin şunları söyledi:



* Asgari ücretliye en iyi ihtimalle 2026 Ocak'ta da yüzde 20 verir. Ücretler iyice geri çekilir ama kiralar başta olmak üzere harcamalar artmaya devam eder.