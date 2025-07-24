Asgari ücret son gelişmeler... Asgari ücret zamlanacak mı, artacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret konusu gündemden düşemezken milyonlar bir umutla hükümetten olumlu bir açıklama bekliyor. Son gelişmelerden haberdar olmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "Asgari ücret artacak mı" oluyor. İşte son durum...
6 aylık enflasyon farkının belli olması sonrası asgari ücretlide zam beklentisi iyice arttı. Emekli ve memura yapılan zam sonrası milyonlar da zam yapılmasını isterken her gelişme yakından takip ediliyor. En sık yöneltilen soruların başında "Asgari ücret artacak mı" geliyor.
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili 24 Temmuz Perşembe günü itibarıyla bir zam söz konusu değil. Hükümetin bu yıl da bir ara zam yapması beklenmiyor. Nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önceki açıklamalarında asgari ücrette ara zam için kapıyı tamamen kapatmamış, ancak "erken" olduğunu belirtmişti. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler bu tutumda bir değişikliğe yol açabilir.