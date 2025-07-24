Asgari ücret son gelişmeler... Asgari ücret zamlanacak mı, artacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

6 aylık enflasyon farkının belli olması sonrası asgari ücretlide zam beklentisi iyice arttı. Emekli ve memura yapılan zam sonrası milyonlar da zam yapılmasını isterken her gelişme yakından takip ediliyor. En sık yöneltilen soruların başında "Asgari ücret artacak mı" geliyor. 1 | 3

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ile ilgili 24 Temmuz Perşembe günü itibarıyla bir zam söz konusu değil. Hükümetin bu yıl da bir ara zam yapması beklenmiyor. Nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. 2 | 3